Leclerc: "Önümüz açıkken tempomuz çok iyiydi"

Charles Leclerc, sıralama turlarında şaside oluşan çatlak nedeniyle 13. olmuştu ve şasi değişikliği sonrası pazar günü, eski formuna geri döndü.

Monakolu pilot, damalı bayrağı sekizinci sırada gördü ve Ferrari böylelikle iki araçla birden podyuma çıkmış oldu.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, "Dün gerçekten çok sinir bozucuydu. Tempom çok düşüktü ve nedenini gerçekten anlayamadım."

"Açıkçası endişelendim çünkü şasimizin hasar gördüğünü biliyorduk ama yavaşlığın gerçek sebebinin bu olup olmadığını bilmiyorduk. Bunu sadece araca geçtiğimiz zaman anlayabilirdik."

"Bugün attığım ilk birkaç turdan sonra hissiyat, tam olarak istediğim gibiydi ve eski hızı geri yakaladım. Burası yükselmenin zor olduğu bir pist olsa bile çok iyi toparlandık."

"Aşırı heyecanlanacak bir şey yok, sadece sekizinci olduk, fakat tempoya ve tur zamanlarına bakarsanız, çok olumluydu. Özellikle önümün açık olduğu ikinci bölüm çok iyiydi, gerçekten güçlü bir tempo yakaladık ve durumu iyi toparladık."

"Şasiyi bu kadar çabuk değiştiren ve bu konuda harika bir iş çıkaran mekanikerlere teşekkür etmek istiyorum."

"Takım için pozitif bir hafta sonu oldu. Lando lastik patlattığı için de şanslıydık, sonuçta takımlar şampiyonasında onlarla savaşıyoruz."

"Bazı hafta sonları olumluyken, diğerleri ise o kadar da olumlu geçmiyor, hal böyle olunca her hafta sonundan maksimumu almamız gerekiyor. Bu hafta sonu onlardan biriydi ve en azından takımlar şampiyonasında mümkün olan en yüksek puanları aldık." dedi.

Leclerc sonra şunları ekledi: "Sonuç olarak mutluyum. Dediğim gibi aşırı heyecanlanacak bir şey olmasa bile, detaylara baktığımızda mutlu olacağımız çok şey var. İkinci bölümdeki tempom çok güçlüydü. Sonlara doğru biraz daha fazla trafiğe girsem de, ondan önce çok ama çok güçlüydük. Bu yüzden mutlu ayrılıyorum. Önüm açıkken çok hızlı olduğumuzu ve bunun pozitif olduğunu düşünüyorum."

"Şimdi şasi tarafında dün neler yaşandığına detaylıca bakmamız gerekiyor. Neyin yanlış gittiğini anlamalıyız çünkü bu, hafta sonunu biraz tehlikeye attı. Her şeye rağmen Lando lastik patlattığı için şanslıydık ve biz de kendi açımızdan maksimumu aldık."

"Yine de McLaren bu hafta sonu sonuçlar göstermese bile çok güçlüydü. Temiz havada, benzer tempodaydık. Beklediğimizden çok daha güçlüydüler."

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images