Formula 1'de lansman heyecanı bugün başlıyor!

Haas, Barselona'daki kış testlerinin başlangıcına kadar sürecek yoğun dönemin startını bugün verecek. Takım bugün TSi 14:00'te 2022 renk düzenine dair bir dizi fotoğraf yayınlayacak.

2021'deki lansman sezonu, COVID-19 pandemisi ve etkileri nedeniyle "tuhaf" geçmiş ve takımları yaratıcı olmaya zorlamıştı. Özellikle de 2020 araçlarının güncellenmiş halini kullandıkları için durum daha da tuhaf bir hal aldı.

Fakat Formula 1, 2022'de tamamen yeni bir döneme giriyor ve güç düzenini değiştirecek yepyeni kurallar var. Takımlar lansman etkinliklerinde, kış aylarında buldukları olası çözümleri gizlemek isteyecekler. Buna rağmen bazı takımlar fiziksel etkinlikler tercih ederken, çoğunlukla çevrimiçi lansman tercih edilecek.

Takımlar son yıllarda lansman için çeşitli yaklaşımlar benimsedi. Haas gibi bazı takımlar, başlangıçta yeni araca dair bir dizi fotoğraf yayınlamayı ve gerçek aracı testin ilk gününde tanıtmayı tercih ederken, McLaren ve Mercedes gibi shakedown öncesi farklı tarzda lansmanlar düzenledi.

Kısacası lansmanlar takımdan takıma değişiklik gösteriyor ve hiç şüphesiz 23 Şubat'taki testlere kadar taraftarları epey aksiyon bekliyor.

Haas, lansman konusunda rakiplerinden farklı bir yaklaşım tercih ediyor ve beklenmedik anlarda lansman yapmayı seviyor. Takım perşembe günü yaptığı açıklama ile yeni aracını cuma günü tanıtacağını duyurdu.

Lansman etkinliğinde sadece renk düzeni tanıtılacak. Buna rağmen 2022'ye dair ilk tanıtım olacağı için epey ilgi çekecek.

Takım, geçen yıl isim sponsoru Uralkali'nin kırmızı, beyaz ve mavi renk düzenine geçiş yaptı. Bu yıl da yine benzer renkler kullanmaları sürpriz olmayacak. Fakat Amerikalı ekip, geçen yıl tüm kaynaklarını VF-22'ye ayırdı. Bu açıdan yeni araçtan umutlar epey yüksek.

Red Bull - 9 Şubat

Haas gibi Red Bull da lansman planlarını epey geç açıkladı ve RB18 aracını 9 Şubat'ta tanıtacağını doğruladı.

Red Bull son yıllarda araçla ilgili teknik kısımları gizlemek amacıyla sadece bir dizi render görüntüsü yayınlıyordu. Hatta geçen yıl yapılan shakedownın görüntüleri bile gizlendi. Fakat bu yıl taraftarların katılacağı özel bir lansman planlanıyor. Takım, lansmanı kendi sosyal medya kanalları aracılığıyla yayınlayacak ve 5 bin kadar taraftar, çevrimiçi şekilde lansmanda yer alacak.

Takım geçen yıl son ana kadar şampiyonluk savaşı vermiş ve Max Verstappen, mutlu sona ulaşmıştı. Bu yıl bunu devam ettirmek isteyen Avusturyalı ekip, lansmanda yeni araca dair detayları gizleyecek.

Aston Martin, 2021'de büyük bir lansman etkinliği hazırlamış ve Formula 1'e girişini görkemli şekilde gerçekleştirmişti.

Fakat takımlar şampiyonasında yedinci sıraya kadar geriledikleri zorlu bir yılla karşı karşıya kaldılar. Buna rağmen Lawrence Stroll, uzun vadede şampiyonluk hedefliyor ve bu açıdan takımın yapısı geliştirilmeye devam ediyor.

AMR22'nin lansmanını bir kez daha görkemli olma ihtimali var fakat geçen yıl, spora geri dönerken yakaladıkları havayı yakalamaları pek mümkün değil.

McLaren - 11 Şubat

McLaren, COVID-19'a rağmen yüz yüze etkinlikleri getiren ilk takımlardan biriydi ve bunu, 2022 yılında da sürdürecekler. Lansman etkinliği 11 Şubat'ta Woking'de gerçekleştirilecek.

Lansmana basın mensupları ve az sayıda taraftar alınacak. Geçen yılki etkinliğe de taraftarların katılmasına izin verilmişti fakat bunu sanal şekilde yaptılar. Bu kez, belli sayıda taraftara, lansmanı yerinde görme fırsatı veriliyor.

McLaren, lansman etkinliğinde sadece F1 aracının değil, IndyCar ve Extreme E araçlarının da örtüsünü kaldıracak. Esports ekibinin de tanıtılacağı lansmandan kısa bir süre sonra, Shakedown yapılması planlanıyor.

AlphaTauri - 14 Şubat

AlphaTauri, nadiren büyük lansman etkinlikleri tercih ediyor. Bunun son örneği, takımın adının Toro Rosso'dan AlphaTauri'ye dönüşmesinin ardından yapılan 2020 lansmanıydı.

Fakat bu yıl böyle bir plan yok. Takım 14 Şubat'ta çevrimiçi bir lansman düzenleyecek.

Ferrari - 17 Şubat

Yeni kuralar, tüm takımlara ileriye doğru gitme fırsatı veriyor ve son birkaç yılda yaşadığı gerilemeye rağmen Ferrari, bu kuralları zirveye çıkma fırsatı olarak görüyor.

Takım, Ferrari'nin 75. yıldönümünü vurgulamak amacıyla yeni aracına F1-75 adını verdi ve aracın motoru dün itibariyle çalıştırıldı. Takım yeni aracının örtüsünü çevrimiçi şekilde kaldıracak ve testten kısa bir süre önce shakedown kapsamında 100 kilometrelik bir sürüş yapacak. Bunun Fiorano'da yapılması bekleniyor.

Mercedes - 18 Şubat

Mercedes son yıllarda lansman törenlerini oldukça geleneksel şekilde yapardı. Takım ilk başta araca dair bir dizi render fotoğrafı yayınlayıp, ardından Silverstone'da bir shakedown düzenlerdi.

Red Bull ve Ferrari gibi Mercedes de, testten önce rakiplerine herhangi bir şey göstermediğinden emin olmaya çalışacak. Fakat takım, yeni aracı geçen ay çalıştırdı ve çarpışma testlerini de ocak ayının ortasında geçti. Bu açıdan epey pozitif görünüyorlar.

Lewis Hamilton'ın geleceğiyle ilgili devam eden spekülasyonlar ve George Russell'ın takıma gelişi göz önüne alındığında, Mercedes'in lansmanı yine en çok konuşulanlardan birisi olacak.

Aston Martin'e benzer şekilde Alpine de 2021'de yeni bir isme geçti ve oldukça görkemli bir lansman töreni düzenledi. Fakat artık böyle bir durum ve Fernando Alonso'nun dönüşünün getirdiği ivme olmayacak. Yine de Fransız ekip, uzun süredir 2022 aracı üzerinde çalışıyor ve yeni araçtan umutlu görünüyorlar.

Alonso'nun önderliğinde "El Plan"ı gerçekleştirmek isteyen Fransız marka, kışın bir dizi personel değişikliğiyle gündeme geldi. Yeni sezonda takımın başında Otmar Szafnauer'in olması planlanıyor. Şimdiye kadar kadar bu konuda resmi bir açıklama gelmezken, lansmanla alakalı da pek detay bulunmuyor.

Alfa Romeo, sıra dışı yaklaşım tercih edenlerin başında geliyor. Takım, Barselona'daki sezon öncesi testlerinde özel bir kamuflaj renk düzeniyle katılacak.

Takımın yeni aracının örtüsü ise 27 Şubat'ta, yani testlerden iki gün sonra kalkacak.

Bu alışılmadık yaklaşımla, yeni aracı ilk kez Barselona testlerinde görsek de, yeni renk düzeni için 27 Şubat'ı beklememiz gerekecek.

Williams - Açıklanacak

2022 lansman tarihini açıklamayan tek takım Williams oldu. Takım tipik olarak yeni aracın görüntülerini, testten kısa bir süre önce yayınlamayı tercih etti. Geçen yılki etkinlik için özel bir tanıtım planı vardı ancak söz konusu program hacklendi ve yeni aracın görüntüleri kısa süre içerisinde internete sızdı.

2021'de orta gruba dönmek isteyen Williams'ın bu yıl nasıl bir lansman yapacağı şimdilik belirsiz.

Nico Hulkenberg, Renault Sport F1 Team and Jolyon Palmer, Renault Sport F1 Team remove the cover from the RS17

Photo by: Motorsport Images