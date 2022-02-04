Haas, 2022 Formula 1 aracı VF-22'nin renk düzenini tanıttı!

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Haas VF-22 aracı, Amerikan ekibi tarafından Maranello'daki yeni tasarım ofisinde üretilen ilk araç olacak ve teknik düzenlemelerin değişmesiyle beraber bu yıl yeni araçların nasıl görüneceğine dair önemli bir işaret sunacak.

Geçen yıl Nikita Mazepin'in takıma katılmasıyla birlikte Haas'ın ana sponsoru olan Uralkali, Rus sürücüyü desteklemek amacıyla yeni sezonda yine takımın sponsorluğunu üstlenecek. Bu kapsamda araç, geçen yıl olduğu gibi beyaz, kırmızı ve mavi renk düzenine sahip olacak.

Bugün yayınlanan görsellere bakıldığında renk düzeni, hemen hemen geçen yılla aynı gibi görünüyor.

Mazepin ve takım arkadaşı Mick Schumacher, Haas'ın takımlar şampiyonasını sıfır puanla sonuncu olarak tamamladığı 2021 sezonunun ardından, bu yıl spordaki ikinci sezonlarını geçirecekler.

Haas VF-22 Fotoğraf: Haas F1 Team

Takım, son iki yıldaki tüm kaynaklarını 2022 projesine aktardı ve tekerlek tekerleğe mücadeleleri artırması planlanan yeni aerodinamik paket üzerinde epey çalıştı. Bundan ötürü de geçen yıl hiçbir güncelleme getirmediler.

Yeni araç, tahmin edildiği üzere geçen yıldan epey farklı görünüyor ve zemin etkisi geri dönerken, yere basma gücü artık aracın taban kısmından üretiliyor. Değişen aerodinamik konsept ve tabana ek olarak yeni araçların, 18 inç lastiklere sahip olacağı da açıklanmıştı.

Bu render görüntüleri, Haas VF-22'nin yeni kural döneminde nasıl görüneceğine dair iyi bir işaret olsa da, Barselona'da yapılacak teste kadar aracın nihai hali ortaya çıkmayacak.

Yani tanıtılan araç VF-22'nin son halini işaret etmiyor.

Haas VF-22 Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, "VF-22'yi kısa süre içerisinde piste çıkacağını bildiğimiz bir noktada olmak gerçekten heyecan verici."

"Hepimiz takımın neler yapabileceğini biliyoruz, bunu geçmişte gösterdik ve eminim tamamen yeni düzenlemelerle ortaya çıkan ve yeni tasarım ekibimiz tarafından geliştirilen bu yeni araçla, bir kez daha hafta sonlarında ne kadar rekabetçi olabileceğimizi gösterebiliriz."

"Bu sürece dahil olan herkes muazzam bir çaba gösterdi ve şimdi yeni aracı piste çıkarıp, her şeye bakmanın keyfini çıkaracağız. Geçen sezon gerçekten uzun bir sezondu fakat eminim VF-22 ile birlikte 2022 yılında tekrar mücadeleye dönebiliriz." dedi.

Haas VF-22 Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas teknik direktörü Simone Resta, VF-22 aracının "muhtemelen takımın bugüne kadar uğraştığı en karmaşık proje" olduğunu belirtti.

Sezon öncesi testleri 23-25 Şubat tarihleri arasında Barselona'da yapılacak. Schumacher ve Mazepin de VF-22'yi gerçek anlamda ilk kez orada kullanacaklar.