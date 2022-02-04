Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Latifi: "Uzun zamandır 2022 kurallarını bekliyordum" Sonraki / Formula 1'de lansman heyecanı bugün başlıyor!
Formula 1 Haberler

Red Bull, lansmanda araçla ilgili özel kısımları "gizleyecek"

Red Bull, RB18 için özel bir lansman planı hazırlasa da, araçtaki özel detaylar gizlenecek.

Red Bull, lansmanda araçla ilgili özel kısımları "gizleyecek"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Red Bull, 2022 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracın örtüsünü 9 Şubat'ta kaldıracak ve Red Bull RB18'i tanıtacak.

Geçmişte Red Bull sadece, bir dizi fotoğraf yayınlayarak lansman yapardı ancak bu yılki lansman epey özel olacak gibi görünüyor.

Hal böyle olunca araçla ilgili detaylı paylaşımlar yapılması muhtemel. Yine de takım, lansman etkinliğinde araçla ilgili pek çok detayı gizleyecek. Bu, temelde basit bir araçla lansman yapacakları anlamına geliyor.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Sport1'e verdiği demeçte gerçek aracın Barselona testlerinden hemen önce tamamlanacağını belirtti.

Marko , "Lansman, taraftarlar ve sponsorlar için önemli olacak. Fakat aracın özel detaylarını göstermeyeceğiz."

"Yeni araç, 23 Şubat'ta başlayacak olan Barselona testlerinden kısa bir süre önce hazır olacak."

"O andan itibaren aracı daha da geliştireceğiz ve 20 Mart'ta Bahreyn'de yapılacak sezonunun ilk yarışı için yeni güncellemeler hazırlayacağız."

"Yeni kurallarla birlikte durum geçen yıldan çok farklı. Kimse sahip oldukları fikirleri rakiplerine göstermek istemiyor ve bundan ötürü de araçları üzerinde yaptıkları çalışmaları mümkün olduğunca geç tamamlamaya çalışıyorlar." dedi.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Latifi: "Uzun zamandır 2022 kurallarını bekliyordum"
Önceki haber

Latifi: "Uzun zamandır 2022 kurallarını bekliyordum"
Sonraki haber

Formula 1'de lansman heyecanı bugün başlıyor!

Formula 1'de lansman heyecanı bugün başlıyor!
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Bottas, Şampiyonlar Yarışı'ndan çekildi
Formula 1

Bottas, Şampiyonlar Yarışı'ndan çekildi

Ralf, Mazepin'in araç gelişimine yardım edebileceğini düşünmüyor
Formula 1

Ralf, Mazepin'in araç gelişimine yardım edebileceğini düşünmüyor

Haas, 2022 Formula 1 aracı VF-22'nin renk düzenini tanıttı!
Formula 1

Haas, 2022 Formula 1 aracı VF-22'nin renk düzenini tanıttı!

Son Haberler

Haas, VF-22 ile yeniden puan savaşında olmayı umuyor
Formula 1 Formula 1

Haas, VF-22 ile yeniden puan savaşında olmayı umuyor

Resta: "Son 20 senede gördüğüm en karmaşık araç bu araçtı"
Formula 1 Formula 1

Resta: "Son 20 senede gördüğüm en karmaşık araç bu araçtı"

Bottas, Şampiyonlar Yarışı'ndan çekildi
Formula 1 Formula 1

Bottas, Şampiyonlar Yarışı'ndan çekildi

Ralf, Mazepin'in araç gelişimine yardım edebileceğini düşünmüyor
Formula 1 Formula 1

Ralf, Mazepin'in araç gelişimine yardım edebileceğini düşünmüyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.