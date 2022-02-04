Red Bull, lansmanda araçla ilgili özel kısımları "gizleyecek"

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Red Bull, 2022 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracın örtüsünü 9 Şubat'ta kaldıracak ve Red Bull RB18'i tanıtacak.

Geçmişte Red Bull sadece, bir dizi fotoğraf yayınlayarak lansman yapardı ancak bu yılki lansman epey özel olacak gibi görünüyor.

Hal böyle olunca araçla ilgili detaylı paylaşımlar yapılması muhtemel. Yine de takım, lansman etkinliğinde araçla ilgili pek çok detayı gizleyecek. Bu, temelde basit bir araçla lansman yapacakları anlamına geliyor.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Sport1'e verdiği demeçte gerçek aracın Barselona testlerinden hemen önce tamamlanacağını belirtti.

Marko , "Lansman, taraftarlar ve sponsorlar için önemli olacak. Fakat aracın özel detaylarını göstermeyeceğiz."

"Yeni araç, 23 Şubat'ta başlayacak olan Barselona testlerinden kısa bir süre önce hazır olacak."

"O andan itibaren aracı daha da geliştireceğiz ve 20 Mart'ta Bahreyn'de yapılacak sezonunun ilk yarışı için yeni güncellemeler hazırlayacağız."

"Yeni kurallarla birlikte durum geçen yıldan çok farklı. Kimse sahip oldukları fikirleri rakiplerine göstermek istemiyor ve bundan ötürü de araçları üzerinde yaptıkları çalışmaları mümkün olduğunca geç tamamlamaya çalışıyorlar." dedi.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images