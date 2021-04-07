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Formula 1 / Son dakika

Finansal konularda da anlaşan F1, sprint yarışını onaylamaya hazırlanıyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Motorsport.com, takımların finansal konular üzerinde anlaşmasının ardından, sprint yarışı fikrinin önündeki son büyük engelin kalktığını öğrendi.

Finansal konularda da anlaşan F1, sprint yarışını onaylamaya hazırlanıyor

Motorsport.com'un daha önce açıkladığı üzere Formula 1, bu yıl üç yarışta cumartesi günü sprint yarışı yapmayı planlıyordu ancak işin finansal boyutu, bu fikrin kabul edilmesinin önünde büyük bir engeldi.

Bazı takımlar, fazladan üç yarış gerçekleştirmenin getireceği maliyetlerden ötürü, F1'in önerdiğinden daha fazlasını istiyordu ve ayrıca bunun bütçe sınırı üzerindeki etkisi hakkında da yine görüş ayrılıkları vardı.

Bazı takımlar, bütçe sınırını 1 milyon dolar daha artırmaya çalışsa da, büyük takımların fazladan bu bütçeyi performansı geliştirmek için kullanacağından şüphelenen bazı küçük takımlar, buna karşı çıktılar.

Son birkaç haftada yürütülen görüşmelerin ardından birden fazla kaynak, takımların memnun kaldığı bir finansal teklif yapıldığını doğruladı.

Kesin detaylar belirtilmese de, takımların ekstra üç yarış için yaklaşık 500 bin dolar alacağı anlaşılıyor. Bütçe sınırı ise aynı rakamda kalacak.

Bir takım, sprint yarışında büyük bir kaza yapıp, ortaya ağır bir finansal fatura çıkarsa, o zaman ekstra ödeme yapılması, bunu karşılayabilmek için de bütçe sınırının yükseltilmesi ve böylelikle haksız cezaların önüne geçilmesi de dahil olmak üzere daha fazla manevra alanı verileceği anlaşılıyor.

Finansal konular üzerinde anlaşma sağlandığı için, sprint yarış kurallarının takımlar tarafından resmi olarak imzalanmasından önce geriye sadece birkaç küçük detayın açıklığa kavuşturulması kalıyor.

Takımların bu konuda hemfikir olduğu göz önüne alındığında, taraflar acele etmiyorlar ve bu yüzden son oylama için birkaç hafta daha beklenebilir. Ancak Imola haftasında veya hemen sonrasında da yapılma ihtimali var.

Sprint sıralama yarışı, bu yıl Silverstone, Monza ve Interlagos'ta gerçekleştirilecek. Planlara göre, Cuma günü normal bir sıralama seansı yapılacak ve Cumartesi günü gerçekleşecek 100 km'lik sprint yarışının sonuçlarına göre Pazar günkü ana yarışın gridi belirlenecek.

Daha kısa sürecek sprint yarışında verilecek puan sayısı da daha az olacak. 1. olan sürücü 3 puan alırken, 2. isim 2, 3. pilot ise 1 puan alacak.

Formula 1, bu sprint yarışının TV ve pist üstündeki şovu nasıl etkileyeceğini merak ediyor.

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Editör Jonathan Noble

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