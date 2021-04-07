Rosberg: "Şu anda en hızlı araç Red Bull'da"

Red Bull, geçen yılın son yarışını kazanmayı başardı ve bu yıla oldukça iyi bir ivme ile başladı. Avusturyalı ekip, yeni sezonun ilk yarışında, son tura kadar galibiyet için çekişse de, Mercedes'in galibiyetine engel olamadı.

Yine de RB16B, geçen yılki RB16'ya göre çok daha rekabetçi ve dengeli görünüyor. Bu sayede Verstappen, yarış hariç tüm seansları lider tamamlamamayı başardı.

Şimdi Imola yarışı gerçekleştirilecek ve Sky Sports'un yorumcularından eski F1 dünya şampiyonu Nico Rosberg'e göre, en hızlı araç artık Avusturyalı ekipte.

2016 şampiyonu Nico Rosberg, Red Bull Racing'in, Imola'da Mercedes'e göre hız avantajını korumasını bekliyor.

Rosberg, “Şimdi en hızlı araç Red Bull Racing'de ve artık bir avantaja sahip oldukları için yarışlar daha ilginç hale gelmiş durumda. Bakalım Lewis Hamilton ve Mercedes aradaki farkı kapatabilecek mi?"

"Imola'da Verstappen'in yine hız anlamında avantaja sahip olacağına inanıyorum, bu yüzden yarışı kimin kazanacağı bilinmediği için ilginç bir yarış daha seyredeceğiz. Belki takım arkadaşları Verstappen ve Hamilton arasındaki mücadeleye dahil olabilir. Bottas ve Perez de oldukça hızlı pilotlar. Hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Alman pilot, vatandaşı Sebastian Vettel hakkında da konuştu.

"Sebastian Vettel'in Ferrari'deki günlerinden bu yana kendisini olumsuz etkileyen tüm bu sorunlarla baş edebilmesini diliyorum. Araçta kendisini hâlâ kötü hissettiğini söylediğinde şaşırdım. Yine de daha yeni takım değiştirdi ve zamana ihtiyacı var."

"Sebastian yetenekli bir pilot ve dört kez dünya şampiyonu. Bence iyi durumda olacak. Eminim bu yıl da iyi bir performans sergileyecek, ancak sorunlarını çözmeye ihtiyacı var. Bu çok önemli. Bahreyn'de yine bir hata yaptı ve bu, dört kez dünya şampiyonuna göre alışılmadık bir şeydi."

Son olarak Rosberg, Mick Schumacher'e değindi.

"Mick Schumacher Formula 1'de yarışmayı hak ediyor. Alt kategorilerde yarıştığı serilerin çoğunu kazandı. Formula 2'de şampiyon oldu. Çalışma şeklini seviyorum, onu takip etmek ilginç olacak."

"Ancak zamana ihtiyacı var çünkü Formula 1 motor sporlarının zirvesidir ve burada hemen kazanmaya başlamak imkansızdır."

"Mick ilk olarak mühendislerle çalışmaya alışmalı, aracın davranışını anlamalı, onu nasıl ayarlayacağını öğrenmeli. Sonrasında da sıralama turlarında maksimuma ulaşmalı. Ancak onu başarılı bir gelecek bekliyor. "