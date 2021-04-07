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Formula 1 / Son dakika

De la Rosa: "Alonso 24 saat boyunca, yarışmayı düşünüyor"

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, Editör

Eski Formula 1 pilotu Pedro de la Rosa, Fernando Alonso'nun sürekli yarışmayı düşündüğünü ve bunun kendisini diğer pilotlardan ayırdığını belirtti.

De la Rosa: "Alonso 24 saat boyunca, yarışmayı düşünüyor"

Fernando Alonso, 39 yaşında olmasına rağmen iki yıllık aradan sonra Formula 1'e geri dönüş yapmıştı.

F1 Nation'a konuşan Pedro de la Rosa, vatandaşıyla ilgili şöyle dedi: "Bu, gerçekten onun en büyük gücü. Fernando günün 24 saati motor sporlarını düşünen bir isim. Herkes bir şampiyon hakkında ya da bir yarış hakkında aynı şeyi söylüyor, fakat aslında bunu söylediğinizde Fernando'yu kastetmiş oluyorsunuz."

"Formula 1 veya WEC'te yarışmadığı zamanlarda onunla beraberdim ve hemen 'birlikte karting yapmalıyız' diye düşünüyor. Sürekli kendisine 'bu hafta sonu nasıl yarışabilirim?' diye soruyor. Hep yarışmayı düşünüyor."

"Bu, oldukça benzersiz bir şey. Pek çok pilotla tanıtışım. Kendim, boş kaldığım zamanlarda başka şeyler yapmak istedim, mesela evde olmak istedim, çocuklarımı görmek istedim, bisiklet sürmek istedim. Ancak, yarışmak Fernando için bir iş değil, bir tutku."

"O, çok tutkulu bir adam ve bence onun en büyük gücü de bu. Hayatında dikkatini dağıtacak hiçbir şey yok. O, gerçekten %100 odaklı bir adam."

Mark Webber de dahil olmak üzere bazı isimler Alonso'nun dönüşüyle ilgili soru işaretlerine sahip.

De la Rosa, "Onu bu yaşta geri dönerken görmek, onu bu kadar aç görmek gerçekten harika bir şey."

"Şahsen herkesin ona yaşını sorması ve 40 yaşına geldiği için yeterli hızlı olup olmadığını sorgulaması beni hayal kırıklığına uğratıyor."

"Yine de bu tarz şeyler her zaman oyunun bir parçası. Bir pilotta herhangi bir zayıflık gördüğünüzde, her zaman ipini çekmeye çalışırsınız. Gerçekten önemli olan içeride ne kadar aç olduğunuz ve içinde kendinize ne kadar güvendiğinizdir."

"Formula 1'den sonraki iki yılda emekli olduğunu söylemek haksızlık olur. Çünkü WEC veya Dakar da tam kapasitede yarıştı, her zaman karting yapıyor, her zaman motor sporlarının içinde." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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