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FIA Başkanı Sulayem: "Abu Dhabi'de yaşananların tekrarlanmaması için gerekeni yapacağız"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

FIA Başkanı Mohammed ben Sulayem, Formula 1 taraftarlarına, Abu Dhabi Grand Prix'sinde yaşanan tartışmaların tekrarlanmasının önüne geçmek için gerekenleri yapacağına dair söz verdi.

FIA Başkanı Sulayem: "Abu Dhabi'de yaşananların tekrarlanmaması için gerekeni yapacağız"

Sulayem, bugün gerçekleştirilen FIA Genel Kurulu'nda yeni FIA Başkanı olarak seçildi ve şimdi epey zorlu bir dönemle karşı karşıya.

Bunun temel sebebi, Abu Dhabi Grand Prix'sinde yaşananların ardından FIA'ya ve F1'e yönelik oldukça ciddi eleştiriler olması.

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, yarışın son kısmında yaşananlar için bir soruşturma planladığını zaten açıkladı. Sulayem, bugün yaptığı basın toplantısında, en iyi eylem planını belirlemek için, önce soruşturmanın tamamlanmasını ve tüm bulguların ortaya çıkmasını bekleyeceğini dile getirdi.

Şu anda ani tepkiler vermenin yanlış olacağını söyleyen Sulayem, tüm koşulları göz önünde bulunduracaklarını ve gelecekte aynı şeyin tekrarlanmaması için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Sulayem, Paris'te düzenlediği basın toplantısında, "Kuralları inceleyeceğiz ve gelecekte yeniden böyle bir durum yaşanırsa, hemen bir çözüme sahip olduğumuzdan veya bundan tamamen kaçınabileceğimizden emin olmaya çalışacağız."

“Geliştirebileceğimiz çok fazla alan olduğu ortada. Öylece oturup her şeyde iyi olduğumuzu söyleyemeyiz. Bu, F1 kadar önemli ve ciddi bir spor için yeterli değil." dedi.

Mohammed ben Sulayem, President EMSO (UAE)

Mohammed ben Sulayem, President EMSO (UAE)

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Sulayem, F1'deki geleceği son günlerde yoğun spekülasyon konusu olan yarış direktörü Michael Masi ile devam edip etmeme konusunda doğrudan yetkiye sahip olacak.

Masi'ye tam olarak güvenip güvenmediği sorulduğunda Sulayem, "Neden hemen bir sonuç çıkaralım?"

"Konuya gerçek anlamda bakmamız gerekiyor."

“Yeni seçildim ve bu konuyu yarın ele alacağım. Personelle bir toplantım var ve geliştirilebilecek her konuyu ele alacağım."

"Ancak ekibime danışmadan acele kararlar vermeyeceğim” dedi.

Sulayem, FIA'ya olan güvenin sorgulandığı bir dönemde karşılaştığı zorlukların farkında ve yeni rolüne konsantre olmak amacıyla, FIA dışındaki diğer sorumluluklarını bir kenara bıraktığını söyledi.

"FIA'nın güvenilirliği söz konusu olduğunda evet, iyi yapılara ve iyi ekiplere sahibiz. Yani iyi durumdayız."

“Fakat her zaman geliştirebileceğiniz şeyler vardır. Sadece nerede gelişebileceğimize bakmamız gerekiyor."

“Kendimi tamamen buna adayacağım ve FIA Başkanı olmaktan başka bir işim olmayacak."

“Diğer tüm sorumluluklarımı çoktan bıraktım. Başka bir işle uğraşmayacağım ve FIA'ya yük olmayacağım."

"İşimi tutkuyla ve doğru ekiple yapacağım. İyi bir ekibim var ve daha da iyi bir ekip oluşturmak istiyoruz."

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