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Vettel: "Mick, piste herkesten önce gelip, herkesten sonra çıkıyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Mick Schumacher'in ne kadar iyi bir performans sergilediğini yargılamanın zor olduğunu kabul ediyor ancak Alman pilotun çok çalışkan olduğunu söylüyor.

Vettel: "Mick, piste herkesten önce gelip, herkesten sonra çıkıyor"

Mick Schumacher Formula 2'de yaşadığı şampiyonluğun ardından bu yıl Haas ile Formula 1'e adım attı ancak aracı o kadar kötüydü ki, yılı tek bir puan dahi alamadan tamamladı.

Ancak Mick, hem yarışlarda hem de sıralama turlarında takım arkadaşına büyük üstünlük kurdu ve performansıyla dikkat çekmeyi başardı.

Ayarlar üzerinde yaptığı çalışmalarla, araçtan daha fazlasını almaya çalışan Mick'in ortaya koyduğu çaba Sebastian Vettel'den övdü aldı.

Çoğu hafta sonu Mick'le vakit geçiren Sebastian Vettel, genç sürücü için bir tür "akıl hocası" görevi görüyor ve bu sebeple yaptığı çalışmaları en yakından gören isimlerin başında kendisi geliyor.

Vettel, Schumacher hakkında şunları söyledi: “Mick'in performansını değerlendirmek zor çünkü aracının hızı çok gerideydi. Fakat ben onu yakından takip edenlerde biriyim ve bence inanılmaz bir iş çıkardı."

"Bence böylesine kötü bir araçla birkaç kez sıralama turlarında ikinci bölüme kalarak, yarışta güçlü performanslar sergileyerek, çok daha hızlı olan diğer bazı araçlarla savaşarak, çok daha hızlı olması gereken araçlara yakın giderek bence inanılmaz bir iş yaptı. Bunlar harika performanslar."

"Dahası, takımı da motive etti. Bu takım en başından beri zayıf bir pozisyondaydı çünkü aracı geliştirmediler ve rakiplerinin belirgin bir şekilde gerisinde kaldılar. Ancak Mick, sezon boyunca doğru bir tavrı sergiledi, keyifli çalıştı ve takımın gelişmesine yardımcı oldu. Her gün padoğa ilk gelen ve son çıkanlardan biriydi."

"Haas F1'in gelişimiyle gerçekten ilgileniyor ve ilk sezonunda kaçınılmaz olarak ortaya çıkan küçük hataların dışında, bence harika bir iş çıkardı. Mick'in gelecek yıl kendini kanıtlamak için daha fazla fırsata sahip olmasını diliyorum."

Schumacher ve Vettel, Şubat ayında Şampiyonlar Yarışı'nda Almanya'yı temsil edecekler.

Mick Schumacher, Haas VF-21

Mick Schumacher, Haas VF-21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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