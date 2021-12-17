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Formula 1 Haberler

Button: "Hamilton'ın emekli olacağını hayal edemiyorum"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2009 dünya şampiyonu Jenson Button, Lewis Hamilton'ın emekli olmayacağı görüşünde.

Button: "Hamilton'ın emekli olacağını hayal edemiyorum"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bu yılın başlarında Alman üretici ile iki yıllık yeni kontrol imzalamıştı ve geleceğiyle ilgili spekülasyonların sona erdiği düşünülüyordu.

Ancak Abu Dhabi GP'de yaşananlardan sonra İngiliz pilotun spordan ayrılmayı düşünebileceği yönünde iddialar var. Hamilton şu anda sessizliğini korumaya devam ediyor. Fakat Mercedes patronu Toto Wolff, kendisinin spora devam etmesini umduğunu fakat bunu garantisi olmadığını söyledi.

2010-2012'de Hamilton'ın McLaren'daki takım arkadaşı olan Button, yedi kez dünya şampiyonunun duygularının zamanla geride kalmasını ve gelecek yıl sekizinci şampiyonluğu için mücadeleye dönmesini bekliyor.

2009 dünya şampiyonu, “Sporda her şey mümkün. Hepimiz yüksek duygularla mücadele ediyoruz ve atmosfer çok gergin, bu yüzden her şey olabilir."

"Lewis'i yedi ya da sekiz yıl önceki kadar iyi tanımıyorum ama şampiyonluğu kaybettikten hemen sonra Formula 1'den ayrılabileceğini hayal edemiyorum."

"Bence gelecek yıl mücadeleye geri dönecek ve Mart ayında yine oldukça kararlı şekilde piste çıkacak. Umarım 2022'de sadece Max ve Lewis şampiyonluk için savaşmayacak, diğer takımlardan da rakipleri olacak."

Gelecek yıl hakkındaki görüşlerini de paylaşan Button, "Gelecek sezonun bu sezonki kadar yoğun olacağından emin değilim."

"Daha önce hiç böyle bir şey görmedik. Genellikle bir Formula 1 sezonun yedi ila sekiz harika yarış vardır ve geri kalan yarışlar kötü olmasa bile o kadar da ilginç değildir. Oysa bu yıl her yarışta bir şey yaşandı."

"Gelecek yıl Formula 1, teknik anlamda büyük kural değişiklikleri ile karşı karşıya kalacak. Eminim bazı takımlar kendilerine özgü çeşitli çözümler bulabilir. Önümüzdeki yıl herkes daha fazla zorlanacak ve yeni nesil araçları sürmek de zor olacak. Dünyanın en iyilerinin bu tür araçlarla neler başarabileceğini ben de merak ediyorum.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, is interviewed by Jenson Button after the race

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, is interviewed by Jenson Button after the race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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