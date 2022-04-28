Ferrari, Miami'ye düşük yere basma gücü paketi götürüyor

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Maranello merkezli takım, Red Bull ile yoğun bir mücadele vererek ilk dört yarışın ikisini kazandı ve sezona güçlü bir başlangıç yaptı.

Fakat geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Emilia Romagna Grand Prix'sinde, Max Verstappen ve Sergio Perez güncelleme getirilen Red Bull'un yardımıyla duble yaptı ve Ferrari'nin karşı karşıya olduğu zorluğun boyutu netleşti.

Ferrari henüz aracında büyük bir güncelleme yapmadı ve bunun için acele etmeyeceklerini açıkladı. Takım, gelecek hafta Miami'de sadece yere basma kuvveti konfigürasyonunu değiştirmeyi seçti.

Miami'nin uzun düzlükleri, takımların araçlarını daha düşük here basma kuvvetinde çalıştırmalarına sebep olacak çünkü düzlüklerdeki yüksek hız önemli olacak.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Red Bull Content Pool

Red Bull'un bu yıl yüksek hız açısından üstünlük sağlamasıyla birlikte Ferrari takım patronu Mattia Binotto, takımının Red Bull'a benzer bir konfigürasyonda olması gerektiğinin farkında.

Miami'de büyük bir güncelleme getirip getirmeyecekleri sorulan Binotto şu cevabı verdi: "Hayır, Miami'de önemli bir güncelleme yapmayacağız. Fakat yine de araçta birkaç yeni parçamız olacak."

"Bu şekilde düşünüyoruz çünkü öncelikle Miami şimdiye kadar sahip olduklarımıza kıyasla yüksek hızlı bir pist olacak. Yani yere basma gücü anlamında, elimizdekiyle kıyaslandığında zaten farklı şeyler kullanacağız."

"En azından Miami'ye getireceğimiz yere basma gücü paketinin verimli olacağına dair inancımız var."

"Fakat Red Bull'un iyi bir orta/düşük yere basma gücü paket olduğunu ve rekabetçi olacağını da biliyoruz."

"Yine de tamamen yeni bir pistte yeni bir mücadele olacak. İlginç ve heyecanlı olacağına eminim."

Binotto, takımın hâlâ devam eden dalgalanma sorununu çözmek için küçük değişiklikler yapmaya devam edeceğini söyledi.

"Aracımızı bu yere basma gücü seviyesine göre ayarlamaya çalışacağız, aynı zamanda sizin de göreceğiniz üzere oldukça belirgin olan dalgalanma problemleri üzerinde de çalışıyoruz."

"Kesinlikle Red Bull'dan daha fazla dalgalanma yaşıyoruz ve burada da potansiyel olarak bazı iyi performanslar var. Bunu elde etmeye çalışmamız gerekiyor. Miami için önemli olan bu.

"Önemli güncellemelerin ise yakında geleceğini söyleyebilirim."

Bu yıl Red Bull ve Ferrari arasındaki performans farklarından biri yüksek hız oldu.

Sezonun başında Ferrari düşük/orta hızlı virajlarda daha iyiyken, Red Bull yüksek hızlı virajlarda ve düzlüklerin sonunda daha üstündü.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75,Max Verstappen, Red Bull Racing RB18,Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

Binotto, Red Bull'un virajlarda bu kadar hız kaybetmesini önlemek için daha fazla yere basma kuvveti eklemesiyle birlikte, araçların karakterlerinin yakınlaştığını düşünüyor.

Farklılıklar hakkında konuşan Binotto, şunları söyledi: "Cidde'de kesinlikle çok daha hızlılardı. Bahreyn'de DRS kesinlikle çok etkiliydi ve düzlüklerde bize bariz bir şekilde yetişiyorlardı."

"Fakat Avustralya'da daha fazla yere basma kuvveti eklediklerini düşünüyorum ve iki aracın hızı birbirine çok yakındı."

"Arka kanatlarına bakılırsa, kesinlikle yere basma kuvveti seviyesini artırdılar. Bence benzer kanatlarla, hız açısından çok yakınız. Bu yüzden büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum."

"Daha verimli olması için kanatlarımızı geliştirebiliriz ama belirli pistlerde bunun bir sorun olmasını beklemiyorum. Fakat Ferrari olarak önümüzdeki yarışlarda gerekli olduğunda, orta-düşük yere basma kuvveti için yeni kanatlar kullanacağız. Daha sonrası ise sadece sıralama turu değil, yarış temposu ve lastik performans kaybı açısından neyin en iyisi olduğuna inandığınız aralığı bulmakla alakalı."

"Doğru seçimi yaptığımıza inandığımız yarışlar oldu. Cidde'de ya da sadece birkaç tur için onların doğru seçimi yaptığı görüldü. Fakat farklı çözümler, farklı ayarlar ve farklı seçimler yapmamızın yarışı sadece daha gösterişli yapması harika bir şey."