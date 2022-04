Russell: "Sprint yarışlarının işe yaraması için %50 daha uzun olması gerekiyor"

F1, bu yeni formatı 2021'deki üç etkinlikte tanıttı ve sezonun ilk sprint yarışını geçtiğimiz hafta Imola'da gerçekleştirdi.

Sprint yarışları, cumartesi günleri yapılıyor ve grand prix mesafesinin üçte biri kadar sürüyor. Bu format, pazar günü yapılacak asıl yarışın gridini belirliyor ve ilk sekize puanlar veriliyor.

Sprint yarışları tanıtıldığından bu yana hem taraftarlar hem de sürücüler arasında fikir ayrılığına sebep oldu. Bir çoğu, yarış hafta sonunun üç gününde birden aksiyon olduğu için yararlı bulsa da, diğerleri formatta daha fazla değişiklik yapılması gerektiğini düşünüyor.

Russell, Imola'da zorlu bir sprint yarışı geçirdi ve 11. başladığı seansı ilerleme kaydedemeyerek yine 11. sırada bitirdi.

Russell, format hakkında, "Dürüst olmak gerekirse büyük bir taraftarı değilim."

"Muhtemelen %50 daha uzun olması veya lastiklerin performans kaybettiğini görmemiz için biraz daha uzun olması gerekiyor."

"Sürücülerin lastikleri biraz daha fazla idare etmesi gerekebilir ve böylece araçlar arasında daha fazla farklılıklar görebilirsiniz."

"Şu anda herkes son hız gidiyor ve bazı araçlar sıralama turlarında pozisyonu dışında olmadığı sürece, geçiş görmek için yeterince tur zamanı farkı olmuyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, the rest of the field at the start

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images