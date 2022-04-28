Russell: "Sprint yarışlarının işe yaraması için %50 daha uzun olması gerekiyor"

Haberi dinle

F1, bu yeni formatı 2021'deki üç etkinlikte tanıttı ve sezonun ilk sprint yarışını geçtiğimiz hafta Imola'da gerçekleştirdi.

Sprint yarışları, cumartesi günleri yapılıyor ve grand prix mesafesinin üçte biri kadar sürüyor. Bu format, pazar günü yapılacak asıl yarışın gridini belirliyor ve ilk sekize puanlar veriliyor.

Sprint yarışları tanıtıldığından bu yana hem taraftarlar hem de sürücüler arasında fikir ayrılığına sebep oldu. Bir çoğu, yarış hafta sonunun üç gününde birden aksiyon olduğu için yararlı bulsa da, diğerleri formatta daha fazla değişiklik yapılması gerektiğini düşünüyor.

Russell, Imola'da zorlu bir sprint yarışı geçirdi ve 11. başladığı seansı ilerleme kaydedemeyerek yine 11. sırada bitirdi.

Russell, format hakkında, "Dürüst olmak gerekirse büyük bir taraftarı değilim."

"Muhtemelen %50 daha uzun olması veya lastiklerin performans kaybettiğini görmemiz için biraz daha uzun olması gerekiyor."

"Sürücülerin lastikleri biraz daha fazla idare etmesi gerekebilir ve böylece araçlar arasında daha fazla farklılıklar görebilirsiniz."

"Şu anda herkes son hız gidiyor ve bazı araçlar sıralama turlarında pozisyonu dışında olmadığı sürece, geçiş görmek için yeterince tur zamanı farkı olmuyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, the rest of the field at the start Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Sürücüler, sprint yarışı için lastik seçimlerinde özgürler ve çoğu, ellerindeki en yumuşak hamuru tercih ediyor. Imola'daki 21 turluk sprint yarışında ise sürücüler, yumuşak hamurdakilerin daha fazla lastik performans kaybı yaşamasını umdukları için orta hamurda başladılar fakat durum öyle olmadı.

Haas pilotu Kevin Magnussen, orta hamurda başladığı yarışta dördüncü sıradan sekizinciliğe düştü. Fakat daha büyük bir soru işareti ise, takımların sadece bir antrenman seansının ardından, sıralama turları için araç ayarlarını kapalı parkta kilitlemek zorunda kalmaları.

Magnussen, "Bazı değişiklikler yapılabilir. Birinci antrenman ve sıralama arasındaki kapalı park kuralına katılmıyorum."

"Araçta daha fazla çalışamıyorsunuz ve bu küçük takımlar için biraz daha zor." dedi.

Magnussen ayrıca, sprint yarışlarını, pazar günkü yarışları etkilemeyen ayrı bir etkinlik yapmanın sürücüleri "daha az mücadele etmeye ve daha az risk almaya" iteceğini söyledi.

Sprint yarışlarını ayrı bir etkinlik yapma fikri, yarış sayısını altıya çıkarmakla birlikte ilerisi için tartışılıyor.

Takımlar, salı günü yapılan F1 Komisyonu toplantısında, 2023 için altı sprint yarışı yapılmasını desteklediler fakat FIA bu planı engelledi. Anlaşıldığı üzere FIA, sprint yarışlarının daha fazla finansal katkı sağlamasını bekliyor ve "bu teklifin pist üstü operasyonları ve çalışanları üzerindeki etkisini" değerlendiriyor.

McLaren pilotu Lando Norris, sprint yarışlarında keyif aldığı asıl faktörün, üç gün boyunca aksiyon olması olduğunu söyledi fakat formatı genişletmekte endişeleri olduğunu dile getirdi.

Norris, "Sprint yarışlarından asıl keyif aldığım şey cuma günleri antrenman ve sıralama olması. Özellikle koşulların normalden daha zor bir hale getirmesi keyifli oluyor."

"Bunları seviyorum. Bu F3 ve F2'de alışkın olduğumuz bir şey ve sürücüler için daha büyük bir zorluk. Asıl yarış için sprint yarışından daha heyecanlı oluyorsunuz. Fakat iki kez yarış startı alıyorsunuz, sıkışıyorsunuz ve risk almanız gerekiyor. Bunlar iyi hissettiriyor."

"Bu hoşuma gidiyor ama üçten fazla olmasının taraftarı olmadığımı söyleyebilirim." dedi.