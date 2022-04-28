Rosberg: "Russell, Mercedes için harika bir seçim olduğunu kanıtladı"

Haberi dinle

Russell, Mercedes'teki kariyerine oldukça sağlam bir başlangıç yaptı ve ilk dört yarışın tamamında ilk beşe girdi.

Sürücüler şampiyonasında dördüncü sırada yer alan Russell, takım arkadaşı Lewis Hamilton'a karşı 21 puanlık bir üstünlük kurdu.

Bu, 2019-21 yılları arasında Williams'la yarışan Russell'ın gridin ön tarafında mücadele ettiği ilk yıl.

Rosberg, İngiliz pilotun şimdiye kadar gösterdiği performansla, Valtteri Bottas'ın yerini almasının doğru karar olduğunu gösterdiğini düşünüyor.

Rosberg, Sky F1'e verdiği demeçte şöyle dedi: "George'u takıma getirip, Bottas'ın yerine geçirmek çok riskli bir karardı çünkü George henüz bilinmeyenleri olan biriydi. Fakat daha şimdiden bunun harika bir seçim olduğunu söyleyebiliriz."

"George çok olgun sürüyor ve bu araçla mümkün olan en yüksek puanı alıyor."

George Russell, Mercedes W13, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Fakat Rosberg, Russell'ın Mercedes'in bu performansı nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı görüşünde.

"Elbette Mercedes'in mevcut performansı George için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur çünkü sezona galibiyet, hatta belki de şampiyonluk için yarışabileceğini düşünerek girdi. Bu yüzden bu onun için büyük bir darbeydi."

"Yine de o, hâlâ çok genç ve hâlâ aynı araçla, tüm zamanların en iyisini yenmek gibi devasa bir fırsatı var. Bu açıdan sonunda nerede olduklarının bir önemi yok."

"George için Lewis'e mümkün olduğunca yakın olmak, onu yenebiliyorsa yenmek çok önemli çünkü baktığınızda kariyerinin geri kalanının nasıl gideceğini belirleme açısından çok önemli olacak."

"Bu yıl ilk kez Imola'da Lewis'i gerçekten domine etti ve hafta sonu boyunca çok parlak bir performans sergiledi."

"Bulundukları yer nedeniyle bunu gerçekten gözden kaçırıyoruz. Ancak tüm hafta sonu Lewis'ten 0.4 saniye civarı daha hızlıydı ve tüm hafta sonu onun önündeydi. Bu açıdan George, gerçekten harika bir iş çıkardı ve ilk kez ondan potansiyel olarak şampiyonluk seviyesinde bir sürüş gördük."