Ferrari, bir sonraki büyük güncellemesini Britanya'ya getirmeyi düşünüyor

Bu sezon itibariyle kısa bir aranın ardından şampiyonluk mücadelesine geri dönen Ferrari, İspanya GP'sine sezonun ilk büyük güncelleme paketini getirdi.

Charles Leclerc'in pole pozisyonunu alması ve bir güç ünitesi sorunu yaşayarak mücadeleye veda etmesinden önce yarışı rahat şekilde lider götürmesi, güncellemelerin çalıştığının bir göstergesiydi.

Red Bull ile sıkı bir mücadele içinde olduğunun ve hiçbir şekilde geri adım atamayacağının farkında olan Ferrari, bütçe sınırını aşmaması gerektiğinin de farkında.

Bütçe sınırı, Ferrari'nin ilk büyük güncellemesi için altı yarış beklemesinin ve bir sonraki güncelleme için Temmuz ayını işaret etmesinin de en büyük sebebi.

Takım patronu Mattia Binotto, Monaco ve Bakü dahil olmak üzere cadde pistlerinin de güncelleme takvimini etkileyen bir faktör olduğunu belirtti.

Binotto, “Bütçe sınırının bir şekilde yapıp yapamayacaklarımızı belirlediğini düşünüyorum. Buna yakından bakmamız ve paramızı boşa harcamamamız gerekiyor."

“Yeni parçalara sahip olduğumuz her yarışa büyük güncellemeler getirmeyeceğiz. Bunun da ötesinde, sonraki yarışlara bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Önümüzde açısı için yeni bir ön süspansiyon getirdiğiniz Monako var ve daha sonra bir diğer cadde pisti olan Bakü var."

"Bu yüzden, Britanya GP'si civarlarında büyük güncellemelere sahip olabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Ferrari brought a vastly upgraded floor to Spain as part of a package of updates

Photo by: Giorgio Piola