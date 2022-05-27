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Magnussen: "Alyansımı takmak istiyorum fakat para cezası alıp almayacağımı görmeliyim"

Kevin Magnussen, Formula 1'in takı yasağının kapsamı konusundaki belirsizlik nedeniyle yarış sırasında alyans takıp takılamayacağı konusunda FIA'dan açıklama isteyeceğini söyledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Magnussen: "Alyansımı takmak istiyorum fakat para cezası alıp almayacağımı görmeliyim"
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Miami GP'den bu yana Formula 1 pilotları, araçlarını sürerken üzerlerindeki tüm takımları çıkarmaları, aksi takdirde kendilerine büyük para cezası verileceği konusunda uyarıldılar.

FIA'nın bu konudaki sert tutumu, pek çok pilotun hoşuna gitmedi ve Magnussen, alyans gibi sembolik takıların buna dahil olup olmaması gerektiğini sorguladı. 

Magnussen, "Bu, sadece parmağınızı çevreleyen bir alyans. Bununla yarışabilmek için parmağımda biraz fazladan yanık olmasını göze alırım. Eğer kötü bir şey olacaksa da alyansım takılı olsun isterdim. Bunu çıkarmak kötü hissettiriyor."

"Böyle şeylerde, örneğin alyans gibi takılarda sorumluluk almamıza izin vermeliler." demişti.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Fakat alyansın takı yasağına dahil edilip edilmediği konusunda bazı karışıklıklar var çünkü Lewis Hamilton, bununla ilgili bir problem olmadığını belirtmişti.

FIA'nın Uluslararası Sportif Yönetmelikleri'nde sürücülerin araçta ne giyip ne giyemeyecekleri belirtiliyor ve bununla ilgili bazı maddelerde, neyin yasaklı olduğu yazıyor.

Sürücülerin piercing veya metal boyun zinciri gibi mücevherler takması kesinlikle yasak. Ayrıca saatler de yasak listesine eklendi fakat alyansla alakalı bir not yok.

Magnussen, Monako'da alyansıyla yarışmak istediğini ancak ceza riskine girmek istemediği için önce FIA ​​ile görüşeceğini belirtti.

"Alyansımı takmayı seviyorum ve eğer takmama izin verilirse takacağım. Fakat gidip sorun olup olmadığını iki kez kontrol edeceğim."

“Takı takmanın cezasının 50 bin euro olduğunu söylediklerinde hemen çıkarıp çekmeceme koydum! Risk almayacağım."

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