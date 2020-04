F1’de kask yöneticisi olmak

F1’deki işim…

F1 sürücüleriyle çalışan Bell kasklarının yarış yöneticisiyim. İşim, tüm sürücülerimiz için kask hazırlamak ve Formula 1’de Bell kasklarını kullanmak isteyen yeni sürücüler bulmaya çalışmak.

Bu yıl F1’de Lewis Hamilton, Lando Norris, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, George Russell, Nicolas Latifi, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Charles Leclerc ve Sergio Perez ile çalışıyoruz.

Soğutma ve görüş netliği anlamında mümkün olan en iyi paketi sunmak için sürücülerle ayrı ayrı yakın bir şekilde çalışıyoruz. Ayrıca kaskta yer alan küçük kanatçıklarda bile, her zaman aero paketini geliştirmeye ve aracı daha hızlı hale getirmeye çalışan takımlarla temas halinde oluyoruz. Mühendislerle beraber bazı aero parçalarını bile geliştirebiliyoruz.

Yarış hafta sonu programım…

Genellikle, perşembe sabahı pistte olmak için çarşamba gecesi evden ayrılıyorum. Çoğu zaman, sekiz sürücünün kaskını taşıyorum. Belli sebeplerden dolayı bu kaskları, takımları aracılığıyla piste gönderemiyoruz.

İlk işim, hafta sonu için tüm kaskları hazırlamak. Normalde her sürücü için iki kuru hava, bir yağmurlu hava kaskı hazırlıyorum. Eğer hava durumu, yağmurlu bir hafta sonu gösteriyorsa, iki yağmurlu hava kaskı ve bir kuru hava kaskı hazırlıyorum.

İki kuru hava kaskının vizörleri birbirinden farklı oluyor, bir tanesi koyu renk oluyor. Örneğin, Barcelona’da güneş batmaya başlarken, normal vizörle pisti düzgün şekilde göremiyorsunuz.

Ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunun çözülmesine yardımcı olabilmek için ilk seansın iki saat öncesinde piste geliyorum. Her seanstan sonra tüm kaskları temizliyorum, kuruluyorum, ve gerekirse hava girişlerini, kanatçıkları ve aero parçalarını değiştiriyorum. Sıralama turlarından hemen sonra, yarış için kaskları hazırlamaya başlıyorum.

Yarıştan önce, aynı versiyona sahip iki kaska ihtiyacım oluyor, böylece telsizde ya da içecek tüpünde herhangi bir sorun çıkarsa kaskı hemen değiştirebiliyoruz. Yarış bittikten sonra hepsini yeniden temizliyorum, böylece sonraki yarış hafta sonu için hemen hazır hale geliyorlar. Her iki yarışta bir, üç sürücüden birinin kaskını değiştiriyorum.

İşimdeki en önemli şey…

İşimdeki en önemli şey, her zaman bir cevaba sahip olmak. Bir sürücü beni aradığında ve bir sorunu olduğunda veya bir şeye ihtiyacı olduğunda, o anda bir çözümüm olmalı. Aradığı anda, düşünerek 10-15 dakika harcayamazsınız. Anında bir çözümüm olmalı.

Bunu, asıl gücüm olarak görüyorum. Bir sürücü ya da fizyoterapist beni aradığında ve bir şeye ihtiyaçları olduğunu söylediklerinde, ne yapacağımı her zaman biliyorum. Örneğin, daha fazla havalandırma istediklerinde, bunu geliştirmek için aletlerim var. Sürücülerimin kasklarının tüm özelliklerini çok iyi biliyorum. Böylece hemen gidip sorunu düzeltebilirim.

İşim için çok önemli olan üç alet

Bunların ilki, vizör için gerekli anahtar. Bir taraf vizörün vidası, diğer taraf ise bunu daha sıkı veya gevşek hale getirmek için. İkinci en önemli alet, makas. Bazen bazı hava girişlerini bantla kapatmamız gerekiyor, bu yüzden her zaman makasa ihtiyaç duyuyorum. Üçüncüsü ise, vizör bantları. Eğer bir sürücü bunlara ihtiyaç duyarsa, hemen buna sahip olmalı. Bu yüzden onları her zaman yanımda taşıyorum.

Photo by: Oleg Karpov

Sürekli temasta olduğum insanlar…

Sürücüler ve onların fizyoterapistleriyle sürekli temas halindeyim. Bu, doğrudan bir bağlantıya sahip olmak için çok önemli. Her zaman sürücünün kendisiyle konuşmayı tercih ederim, çünkü sorunun tam olarak ne olduğunu her zaman bilir ve her zaman ona yardım edebileceğimi bilirim. Bazen onların fizyoterapistleriyle de çalışıyoruz, ancak bazen istediğiniz geri bildirimleri yapamayabiliyorlar.

Pistte değilken…

Pistte değilken, fabrikada çokça çalışıyorum. Her yarıştan önce tüm vizörleri ve vizör bantlarını hazırlıyorum. Ancak ayrıca AR&GE ile de ilgileniyorum, kasklarımızı daha da iyi hale getirmek için mühendislerle doğrudan çalışıyorum. Şimdilerde artan viraj hızları ve G kuvveti nedeniyle, hafif kasklara sahip olmak çok önemli. Yeni kaskımız sadece 1.3 kg ağırlığında. Bu çok hafif ve çok önemli.

Ben olmadan…

Herkesin yeri doldurulabilir. Bell için ve Bell kullanan sürücüler için iyi bir iş yaptığımı düşünüyorum. İşimi seviyorum ve her zaman maksimumu veriyorum. En sevdiğim zorluklardan biri, yeni sürücülerle çalışmak. Yaptığınız işle, onları mutlu etmek ve rahat ettirmek istiyorsunuz. Ve eğer onlara, beni ve yaptığım işi sorarsanız birçok olumlu cevap alırsınız. Çünkü her zaman maksimumu yapmaya çalışıyorum.

Formula 1…

Formula 1 mükemmel bir şey. Ancak burası tatil mekanı değil. Bence F1 dünyasının dışındaki birçok insan benim işime sahip olmak ister, ancak bu sadece bir iş değil. Çok fazla sorumluluk ve fedakarlık gerektiriyor. F1’de çalışmak zor, çünkü neredeyse tüm zamanınızı alıyor. Ailem, beni yılda 30-50 yıl arası görüyor.

Burası harika bir dünya. Burayı seviyorum, ancak ayrıca zorlu. Çünkü F1’deki insanları, oğlumdan daha çok görüyorum. Ve evde olduğumda, tüm boş zamanımı onunla geçirmeye çalışıyorum. Ancak motor sporları ve F1’deki insanları da seviyorum. Onlar da bir yönden benim ailem.