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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 23 Nisan

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Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 23 Nisan
Ekleyen:
, Editör
23 Nis 2020 21:24

"Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri" serimizden herkese merhaba! Bu seride, günlük olarak, motor sporları dünyasının önde gelen isimleri tarafından paylaşılmış Instagram gönderilerini sizler için derliyoruz. 23 Nisan'daki gönderileriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar.

Instagram Gönderileri

George Russell

Williams'ın İngiliz sürücüsü, geçmişten bir fotoğraf paylaşmış. Açıklamasına, "Fena bir nostalji fotoğrafı! Üç şampiyon bir arada! (Soldan sağa, Albon, Russell, Leclerc)" yazmış.

 

 

 

Nicholas Latifi

Williams'ın yeni sürücüsü Nicholas, Barcelona testlerinden aksiyonu bol görüntüler paylaşmış.

 

 

 

Lando Norris

McLaren'in genç sürücüsü Lando, cumartesi günü Indycar Challenge'da, Arrow McLaren SP için süreceği aracın testlerinden kareler paylaşmış.

 

 

 

Romain Grosjean

Kendi simülatör yarış takımını kuranlar kervanına katılan Fransız sürücü Romain, aracının liverysini paylaşmış!

 

 

 

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 23 Nisan

- Nicholas Latifi: Kanadalı pilot yeni bir yarış serisi için iRacing oyununa girmiş ve herkesi Twitch hesabına davet etmiş.

- Alex Albon: Taylandlı pilot, Twich hesabından canlı yayın açmış ve herkesi hesabına davet etmiş.

- Lewis Hamilton: Yediklerine son derece dikkat eden Lewis Hamilton, tamamen farklı bir kahvaltı hazırlamış ve altına da "Harika kahvaltı" notunu düşmüş.

- Romain Grosjean: Fransız pilot, yeni bir Espor takımı kurduğunu açıkladığı bir vidoe klip paylaşmış.

- Lando Norris: Genç pilot, evinin bahçesine çıkmış ve Klipsch Audio markalı hoparlör sisteminin videosunu paylaşmış.

- Carlos Sainz: İspanyol pilot da Klipsch Audio'nun hoparlör sisteminin görüntüsünü paylaşmış ve daha sonra kendisiyle özdeşleşen "Smooth Operator" şarkısını açmış. Ayrıca sabah antrenman yaptığı görüntüleri de Instagram hesabından paylaşmış.

- Valtteri Bottas: Fin pilot, antrenmanlarına kaldığı yerden devam etmiş. Bottas bu kez, kız arkadaşı Tiffany Cromwell ile bisiklet sürmüş.

- Esteban Ocon: Bilgisayar ve simülatörü için yeni ekipmanlar alan Esteban Ocon, bunlara dair görüntüler paylaşmış ve HP'ye teşekkür etmiş.

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