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Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin tutumunu eleştiren McLaren: "F1, Ferrari olmadan da hayatta kalabilir"

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Ferrari'nin tutumunu eleştiren McLaren: "F1, Ferrari olmadan da hayatta kalabilir"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 Nis 2020 08:00

McLaren CEO'su Zak Brown, Ferrari'nin daha küçük takımları kurtarmak için bütçe sınırını azaltmamak için ortaya koyduğu argümanların "çelişkili" olduğunu söyledi ve F1'in Ferrari olmadan da hayatta kalabileceğini dile getirdi.

Ferrari, McLaren gibi diğer takımların Formula 1 bütçe sınırını 100 milyon dolara düşürmesine karşı çıktı ve bütçe sınırının 145 milyon doların altına inmesini istemediğini açıkça belirtti.

İtalyan takımın patronu Mattia Binotto, Perşembe günü The Guardian gazetesine verdiği demeçte, bu tür bir karara karşı olduklarını yineledi. Çünkü böyle bir durumda takımının çok fazla etkileneceğini ve personelini çıkarmak ya da diğer yarış etkinliklerine geçmek istemediğini dile getirdi. Ayrıca, daha küçük takımların finansal zorluklar yaşaması halinde, Ferrari'nin küçük takımlara müşteri araçlarını sunmayı memnuniyetle kabul edeceğini de belirtti.

Ancak McLaren'ın patronu Zak Brown'a göre Ferrari'nin tutumu, COVID-19 salgınının ortaya çıkardığı kriz durumuyla uyumlu değil.

Brown, Binotto'nun yorumları sonrasında yapılan ve Motorsport.com da dahil olmak üzere belli basın kuruluşlarının katıldığı tele konferansta, "Formula 1 eğer eski alışkanlıklarını sürdürürse, hepimiz şampiyonanın geleceği konusunda aşırı risk altında olduğu bir durumla karşı karşıya kalırız."

"Ve bence geleceği düşünüp, günümüze adapte olabilirsek, sadece şu anda olan şeyler sonrası hayatta kalmakla kalmaz, aynı zamanda sporu daha iyi bir konuma getiririz ve hepimiz kazanabiliriz. Sağlıklı bir tartışmayı destekliyorum. Ama bugün gördüğüm yorumların bazıları sonuçsuz, çelişkili ve gerçeği tam olarak yansıtmıyor." dedi.

Brown, bütçe sınırının 125 milyon dolara düşürülmesi halinde F1'in artık motor sporlarının zirvesi olmayacağını da reddetti.

Ayrıca takımların sadece kâr elde etmek için sporda olduğunu da reddetti.

"Ne yazık ki, Formula 1'de kâr elde eden çok fazla takım yok. Formula 1'de yer alanların kâr elde etmeyi düşünerek buraya geldiğini düşünmüyorum, bence şirket değerini artırmak için oradalar."

“Her takımın F1'de olmasının farklı nedenleri var ve bu nedenlerin çoğu, ister enerji içecekleri işi, ister de yol araçları olsun, diğer endüstrilere değer katmak etrafında dönüyor."

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 and Sebastian Vettel, Ferrari SF90

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 and Sebastian Vettel, Ferrari SF90

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"İnkar içinde yaşıyor"

Binotto, F1'in maliyetleri azaltma önlemlerine karar vermek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu ve acele edilmemesi gerektiğini söylemişti.

Brown, mevcut durum göz önüne alındığında bu yorumların hiç de mantıklı olmadığını düşünüyor.

"Buna ne diyeceğimi pek bilmiyorum. Bence hepimiz modern dönemde, dünyanın gördüğü en büyük krizden geçtiğimizi biliyoruz. Ülkeler kapatılıyor. Endüstriler kapatılıyor ve olanları ele almak için acele etmemek bence kritik bir hata olur. Bu inkarla yaşamaktır."

“Bence dünyanın dört bir yanındaki her Başkan'ın veya Başbakan'ın veya CEO'nun, bu konuyu ele almak için acele ettiğini göreceksiniz.”

Brown ayrıca müşteri aracını fikrinin, modern spordan ziyade 1970'lere ait bir çözüm olduğunu da söyle.

Brown, "En son müşteri araçları olduğunda sanırım 1970'lerdi. Yani bu potansiyel çözümün bir üretici olmakla ilgili olan Formula 1 için, DNA'sının bir üreticiler şampiyonluğu olması ve teknolojik gelişim göz önüne alındığında, diğer düşüncelerle tutarlı olduğunu düşünmüyorum. Bu, 1970'lerin bir çözümü gibi geliyor." dedi.

Brown, diğer takımların büyük bir kısmının bütçe sınırının daha fazla indirilmesi gerektiği konusundaki tutumunu desteklediğini söylerken, spor yöneticilerinin, Ferrari'nin duruşuna boyun eğmek yerine çoğu takımın istediği şeyi yapmasını umuyor.

F1, Ferrari olmadan da hayatta kalır

Brown, İtalyan ekibin kurallardan memnun kalmaması halinde F1'den ayrılabileceklerini ima etmiş olmasına rağmen, bu durumdan korkmadığını açıkça belirtti.

McLaren'ın patronuna göre bütçe sınırını düşürmek bundan daha önemli

“Spordan ayrılmalarını istemezdim. Kimsenin sporu terk etmesini istemezdim, bu yüzden kesinlikle olmasını istediğimiz bir şey değil."

“Bununla birlikte sporun griddeki diğer 18 araç ile de hayatta kalabileceğini düşünüyorum. Bence şu anda onlar tarafından desteklenen iki müşteri takımına [Haas ve Alfa Romeo] parça tedarik edebilecek başka güç ünitesi üreticileri de var. Bütçe sınırını çok yükseğe çıkartırsak ve F1'e yatırım yapan insanları reddedersek, gridde yer alacak 14 araç ile hayatta kalamayız."

"Bence 16 araç neredeyse sınır, yani 18 ile yapabilirsiniz. Bu yüzden onlar olmadan hayatta kalabileceğini düşünüyorum, ama gerçekten sporda kalmalarını tercih ediyorum. Bence sporumuz onlarla çok daha iyi. ”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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