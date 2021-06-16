Formula 1, lastik basıncıyla ilgili kontrolleri sıkılaştırıyor!

Pirelli, Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından Lance Stroll ve Max Verstappen'in lastiklerinde yaptığı incelemeyi tamamlamış ve patlayan lastiklerin, takımların bu lastikleri çalıştırma şeklinden kaynaklandığı sonucuna varmıştı. Motorsport.com, şimdi F1'in lastik tedarikçisi Pirelli'nin ve FIA'nın yeni lastik kontrolü protokolleri üzerinde çalıştığını öğrendi.

Bazı takımların, lastikleri Pirelli tarafından önerilen minimum basıncın altında çalıştırmış olabileceğine dair endişeler bulunuyor ve bu ihtimali ortadan kaldırmak için yeni prosedürler uygulanması konusunda anlaşmaya varıldı.

FIA, Paul Ricard'daki yarış öncesinde takımlara yeni bir teknik direktif gönderdi ve takımlara, lastiklerin çalıştırılması gereken basınç seviyesinin, Pirelli tarafından belirlenen aralığın üzerinde olmasını sağlamanın takımların kendi sorumluluğu olduğu hatırlatıldı.

Bununla beraber araçlar pistte olduğunda lastikleri kontrol etmenin mümkün olmadığı göz önüne alındığında, şu noktada bu basıncı güvenilir şekilde kontrol etmenin herhangi bir yolu olmadığı da kabul edildi.

Takımların lastik basınçlarını takip etmek için kendi sensörleri ve verileri olsa da, bu tür sistemler yeterince güvenli değil. Ayrıca buradaki veriler, kuralların ihlal edildiğini kanıtlayacak kadar da sağlam değil.

Bu nedenle takımların lastik basınçlarını düzgün şekilde koruduğundan emin olmak adına lastikler artık kullanıldıktan hemen sonra kontrol edilecek ve basınç seviyesi ölçülecek.

Bu lastik setleri antrenman ve sıralama turlarında rastgele olarak seçilecek ve aynı zamanda her lastik seti, kullanıldıktan hemen sonra kontrol edilecek.

Kontrol edilecek lastiklerin üzerine, kontrol öncesi takımın iç basıncı değiştirmesini engelleyen çıkartmalar yapıştırılacak, bir nevi mühürlenecekler. Takımların lastiği yeniden şişirmesine herhangi bir şekilde izin verilmeyecek.

FIA, soğuk lastik basıncı kontrolleri için de prosedürler belirledi ve bunların, Pirelli'nin lastiklerin soğukken olması gerektiğini düşündüğü sayılarla aynı yönde olması gerekiyor.

Eğer valfler hatalı bulunursa veya kontrollerin yetersiz olmamasına yol açan sorunlar tespit edilirse, o zaman yeniden ısıtmaya izin verilecek.

FIA, lastiklerini Pirelli tarafından belirlenen sayıların altında kullanan herhangi bir takım varsa, bu takımın hakemlere bildirileceğini açıkça ortaya koymuş durumda.

Lastik sıcaklığını kontrol etmek için kızılötesi kameralar da kullanılacak. Böylece ön kontrollerden önce lastik battaniyesi yoluyla lastikleri aşırı ısıtıp, lastiklerin iç basıncını artırmanın da önüne geçilecek.

Takımlar minimum lastik basıncına daha önce sadece yarışın başında uymak zorunda kalırken, şimdi yarış sonrası kontrollerinde de buna uymak zorunda kalacaklar. Bu, tüm yarış Pirelli'nin önerdiği basınç aralığını kullanacakları anlamına geliyor. Bu, lastiklerin daha uzun süre kullanıldığı yarışlar için özellikle önemli bir konu, çünkü bu sayede basıncı azaltmak için daha fazla manevra alanına sahip oluyorlardı.

Bu kontrol, 2022'de kullanılacak olan yeni sistemden önce yapıldı. 2022'den itibaren FIA ve Pirelli, sürüş esnasında lastiklerin durumunu daha iyi kontrol etmek ve lastik basıncının yanı sıra sıcaklığı takip etmek için yeni standart ekipmanlar kullanacak.

Böylece FIA ve Pirelli, lastik çalışma koşullarını daha iyi değerlendirmek için ihtiyaç duyduğu kesin bilgileri alacak.

Red Bull, salı günü yaptığı açıklamada hiçbir zaman Pirelli'nin önerdiği basınç sayılarının ötesine geçmediğini duyurmuştu.