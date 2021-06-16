Wolff: "Fransa'da çok daha güçlü olmamız gerekiyor"

Monako ve Bakü, Mercedes adına oldukça zor geçen iki hafta sonuydu ve Alman üretici bu iki yarışta sadece yedi puan toplayabildi.

Fransa GP öncesinde açıklamalarda bulunan Toto Wolff, Paul Ricard'da daha güçlü bir hafta sonu geçirmeyi umduklarını dile getirdi.

"Aracımıza uygun olmayan iki cadde pistini ardımızda bıraktık, bu iki pistin bizim için zor olacağını biliyorduk ve kendi hatalarımız nedeniyle hem podyumu hem de galibiyeti kaçırdığımız için hayal kırıklığına uğradık. Bu hayal kırıklığı, kendimiz için belirlediğimiz yüksek standartları ortaya koyuyor ve bizi ileri götüren şey de bu."

"Monako ve Bakü'de W12'yi sadece sürücülerimizden birinin iyi performans gösterebilmek adına, gerekli güveni hissedebildiği bir aralığa getirebildik. Valtteri bunu Monako'da, Lewis ise Bakü'de yapıtı. Böylesine yakın ve yoğun bir şampiyonluk savaşında her iki sürücümüze de her yarışta güvenle sınırları zorlayacağı bir araç vermemiz gerekiyor."

"Şimdi Fransa GP gibi daha geleneksel bir piste dönüyoruz ve umarım bizim için daha iyi olur. Geçmişte iyi olduğumuz bir pist ve aracı her yönüyle test edecek olan çeşitli viraj tipleri ile bizim için başa çıkması ilginç bir mücadele olacak."

"Altı yarış geride kaldı ve önümüzde gitmemiz gereken uzun bir yol var. Grid çok yakın görünüyor ve bunun yakın zamanda değişmesini beklemiyoruz. Son haftalarda öğrendiklerimizi performansa dönüştürmeyi ve her iki araçla da çok daha güçlü bir hafta sonu geçirmeyi umuyoruz."

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images