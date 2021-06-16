Prost: "Verstappen ve Hamilton'ı karşılaştırmak imkansız"

Red Bull şu anda pilotlar şampiyonasını önde götürüyor ve sezon sonunda kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Diğer tarafta Hamilton, arka arkaya arkaya beşinci şampiyonluğunu almayı ve sekizinci şampiyonluğuna ulaşarak rekor kırmayı hedefliyor.

Dört kez dünya şampiyonu Alain Prost, bu şartlar altında iki sürücüyü karşılaştırmanın doğru olmadığı görüşünde.

F1 Nation Podcastinde Prost, "Örneğin Max ve Lewis'e bakarsanız, ilk şampiyonluğunu elde etmek için mücadele eden bir pilotla, yarışlara nasıl hazırlanması ve bir sezonu nasıl yönetmesi gerektiğini bilen bir pilotu karşılaştıramazsınız."

"Bu, baskı açısından gerçekten zor bir durum. Max'in bir şampiyonluk kazanır kazanmaz gerçekten harika bir sürücü olacağını düşünüyorum. Fakat Lewis gerçekten komple bir sürücü. Gerekli tüm malzemelere sahip ve inanılmaz."

"Bu yıl kimin kazanacağını söylemek zor ama her şeyden önce güzel bir savaş olacak."

"Red Bull ve Max'in bugün daha iyi olan taraf olduğunu düşünüyorum ama sezon her zaman uzundur ve durum farklı şekilde tersine dönebilir."

"Bu şekilde düşünmemin bir ya da iki sebebi var. Öncelikle Sergio Perez iyi bir iş çıkarmaya başlıyor ki bu gerçekten yardımcı olacak. Bence o, Red Bull için büyük bir güç olmasa bile onlara yardım edecek

"Valtteri Bottas ise öyle değil. Psikolojik olarak durum çok zor. Valtteri'yi bir insan olarak seviyorum ve böyle bir takımda yarışmak son derece zor olmalı. Fakat takımların psikolojilerinin değiştiğini görebilirsiniz."

"Önceden çok daha gergin ve inişler çıkışlar yaşayan bir Red Bull vardı. Sonrasında Mercedes'te bazı farklılıklar olmaya başladığını, bazı küçük hatalar olduğunu, bazı yanlış anlaşılmalar yaşandığını ve Toto'dan çok gergin tepkiler geldiğini görebiliyorsunuz."

"Daha önce böyle bir şey yaşamadılar. Bu yüzden işler değişebilir ve bence bu yıl fark yaratabilir." dedi.