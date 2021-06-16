Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Williams, Bottas'la anlaşma ihtimalini reddetmiyor
Formula 1 / Kanada GP Son dakika

Prost: "Verstappen ve Hamilton'ı karşılaştırmak imkansız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski F1 dünya şampiyonu Alain Prost, Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ı kıyaslamanın neredeyse imkansız olduğunu belirtti.

Prost: "Verstappen ve Hamilton'ı karşılaştırmak imkansız"

Red Bull şu anda pilotlar şampiyonasını önde götürüyor ve sezon sonunda kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Diğer tarafta Hamilton, arka arkaya arkaya beşinci şampiyonluğunu almayı ve sekizinci şampiyonluğuna ulaşarak rekor kırmayı hedefliyor.

Dört kez dünya şampiyonu Alain Prost, bu şartlar altında iki sürücüyü karşılaştırmanın doğru olmadığı görüşünde.

F1 Nation Podcastinde Prost, "Örneğin Max ve Lewis'e bakarsanız, ilk şampiyonluğunu elde etmek için mücadele eden bir pilotla, yarışlara nasıl hazırlanması ve bir sezonu nasıl yönetmesi gerektiğini bilen bir pilotu karşılaştıramazsınız."

"Bu, baskı açısından gerçekten zor bir durum. Max'in bir şampiyonluk kazanır kazanmaz gerçekten harika bir sürücü olacağını düşünüyorum. Fakat Lewis gerçekten komple bir sürücü. Gerekli tüm malzemelere sahip ve inanılmaz."

"Bu yıl kimin kazanacağını söylemek zor ama her şeyden önce güzel bir savaş olacak."

"Red Bull ve Max'in bugün daha iyi olan taraf olduğunu düşünüyorum ama sezon her zaman uzundur ve durum farklı şekilde tersine dönebilir."

"Bu şekilde düşünmemin bir ya da iki sebebi var. Öncelikle Sergio Perez iyi bir iş çıkarmaya başlıyor ki bu gerçekten yardımcı olacak. Bence o, Red Bull için büyük bir güç olmasa bile onlara yardım edecek

"Valtteri Bottas ise öyle değil. Psikolojik olarak durum çok zor. Valtteri'yi bir insan olarak seviyorum ve böyle bir takımda yarışmak son derece zor olmalı. Fakat takımların psikolojilerinin değiştiğini görebilirsiniz."

"Önceden çok daha gergin ve inişler çıkışlar yaşayan bir Red Bull vardı. Sonrasında Mercedes'te bazı farklılıklar olmaya başladığını,  bazı küçük hatalar olduğunu, bazı yanlış anlaşılmalar yaşandığını ve Toto'dan çok gergin tepkiler geldiğini görebiliyorsunuz."

"Daha önce böyle bir şey yaşamadılar. Bu yüzden işler değişebilir ve bence bu yıl fark yaratabilir." dedi.

paylaşım
yorumlar
Williams, Bottas'la anlaşma ihtimalini reddetmiyor

Önceki haber

Williams, Bottas'la anlaşma ihtimalini reddetmiyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Prost: "Verstappen ve Hamilton'ı karşılaştırmak imkansız"

31 dk
2
Formula 1

Vettel: "Belli bir yaşa geldikten sonra F1'de gençlere yer vermek gerekiyor"

1s
3
Formula 1

Pirelli, Azerbaycan GP'deki lastik sorunlarının "muhtemelen" takımlardan kaynaklandığını açıkladı

15s
4
Formula 1

"Bottas, 2022 için Alfa Romeo'yu seçenek olarak görüyor"

16s
5
Formula 1

Williams, Bottas'la anlaşma ihtimalini reddetmiyor

1s
Son Haberler
Prost: "Verstappen ve Hamilton'ı karşılaştırmak imkansız"
F1

Prost: "Verstappen ve Hamilton'ı karşılaştırmak imkansız"

31dk
Williams, Bottas'la anlaşma ihtimalini reddetmiyor
F1

Williams, Bottas'la anlaşma ihtimalini reddetmiyor

1s
Vettel: "Belli bir yaşa geldikten sonra F1'de gençlere yer vermek gerekiyor"
F1

Vettel: "Belli bir yaşa geldikten sonra F1'de gençlere yer vermek gerekiyor"

1s
Steiner, Verstappen'in şampiyon olabileceğine inanıyor
F1

Steiner, Verstappen'in şampiyon olabileceğine inanıyor

2s
Formula 1, lastik basıncıyla ilgili kontrolleri sıkılaştırıyor!
F1

Formula 1, lastik basıncıyla ilgili kontrolleri sıkılaştırıyor!

3s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Williams, Bottas'la anlaşma ihtimalini reddetmiyor
Formula 1

Williams, Bottas'la anlaşma ihtimalini reddetmiyor

Vettel: "Belli bir yaşa geldikten sonra F1'de gençlere yer vermek gerekiyor"
Formula 1

Vettel: "Belli bir yaşa geldikten sonra F1'de gençlere yer vermek gerekiyor"

Steiner, Verstappen'in şampiyon olabileceğine inanıyor
Formula 1

Steiner, Verstappen'in şampiyon olabileceğine inanıyor

Çok Okunanlar Bugün

Prost: "Verstappen ve Hamilton'ı karşılaştırmak imkansız"
Formula 1 Formula 1

Prost: "Verstappen ve Hamilton'ı karşılaştırmak imkansız"

Vettel: "Belli bir yaşa geldikten sonra F1'de gençlere yer vermek gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Belli bir yaşa geldikten sonra F1'de gençlere yer vermek gerekiyor"

Pirelli, Azerbaycan GP'deki lastik sorunlarının "muhtemelen" takımlardan kaynaklandığını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Pirelli, Azerbaycan GP'deki lastik sorunlarının "muhtemelen" takımlardan kaynaklandığını açıkladı

"Bottas, 2022 için Alfa Romeo'yu seçenek olarak görüyor"
Formula 1 Formula 1

"Bottas, 2022 için Alfa Romeo'yu seçenek olarak görüyor"

Williams, Bottas'la anlaşma ihtimalini reddetmiyor
Formula 1 Formula 1

Williams, Bottas'la anlaşma ihtimalini reddetmiyor

Wolff: "Fransa'da çok daha güçlü olmamız gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Fransa'da çok daha güçlü olmamız gerekiyor"

Mercedes toplantıları hakkında Wolff: ''Williams olduğumuzu zannederdiniz''
Formula 1 Formula 1

Mercedes toplantıları hakkında Wolff: ''Williams olduğumuzu zannederdiniz''

Ricciardo, Dünya Şampiyonluğu alamadığı bir kariyer hakkında konuştu
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, Dünya Şampiyonluğu alamadığı bir kariyer hakkında konuştu

Son Haberler

Prost: "Verstappen ve Hamilton'ı karşılaştırmak imkansız"
Formula 1 Formula 1

Prost: "Verstappen ve Hamilton'ı karşılaştırmak imkansız"

Williams, Bottas'la anlaşma ihtimalini reddetmiyor
Formula 1 Formula 1

Williams, Bottas'la anlaşma ihtimalini reddetmiyor

Vettel: "Belli bir yaşa geldikten sonra F1'de gençlere yer vermek gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Belli bir yaşa geldikten sonra F1'de gençlere yer vermek gerekiyor"

Steiner, Verstappen'in şampiyon olabileceğine inanıyor
Formula 1 Formula 1

Steiner, Verstappen'in şampiyon olabileceğine inanıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.