F1 2022 kurallarıyla beraber büyük yenilikler yapılamayacak

Takımlar, mevcut araçlarının gelişimini büyük oranda durdurmuş durumda ve fabrikalar, neredeyse tamamen gelecek seneki kurallara uygun araçlarına odaklanmış durumda.

Bu kadar büyük bir kural değişikliğiyle beraber takımlar, olası gri alanlardan yararlanmaya ve Brawn GP’nin çift katmanlı difüzörle öncülük ettiği 2009 değişikliklerindekine benzer avantajlar ortaya çıkartmaya çalışacaklar.

Ancak F1 patronları, 2022 kurallarındaki boşluklar söz konusu olduğunda, bunları kapatmak için büyük uğraş verdiler ve bundan ötürü takımlar daha önce yapabildikleri birçok alanda yenilik yapamıyorlar.

Key için bu, manşetleri süsleyen bariz numaralar olmayacağı anlamına gelse de, hâlâ kullanılabilecek çok sayıda küçük konsept olabileceğini düşünüyor.

Key, “Kullanılabilecek pek çok ince iş olabileceğini düşünüyorum. Ve 2022’deki yolculuk bu şekilde olacak.”

“Bu kurallarla beraber çift katmanlı difüzörler veya bunun gibi yenilikler görmeyeceksiniz. Kurallar bu konuda çok kısıtlayıcı.”

“Ancak araçlar görücüye çıktıkça fark etmeye başlayacağımız akıllıca fikirler ve çözümler olacak. Bu yüzden muhtemelen daha az tuzak olacak.” dedi.

F1’in sahibi Liberty Media’nın yeni dönemle ilgili hedeflerinden biri, gridi birbirine yaklaştırmak ve orta gruptaki takımların ara sıra da olsa galibiyet için savaşabilmelerini sağlamak.

Key, en yavaş takımlara daha fazla rüzgar tüneli ve CFD süresi veren aero gelişimi kuralları gibi yeni düzenlemelerin bazı unsurlarının, daha gerideki takımlara yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Key bu konuda, “Bunun nasıl bir etkisi olacağını söylemek gerçekten zor. Bu şekilde yeni kurallarınız olduğunda yılın en korkutucu vakti, herkesin aslında ne kadar hızlı olduğunu gösterdiği ilk sıralama turları.”

“Gelecek sene Bahreyn’deki sıralama turlarına kadar kimin nerede olduğunu tam olarak bilemeyeceğiz. Ve bu, bazen tuhaflıklar oluşturabilir.”

“Ancak şampiyonada geride olup 2022 aracı için çok önemli olan CFD ve rüzgar tünelinden daha çok faydalananların biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum.”

“Geçen seneyi üçüncü tamamlamak harikaydı. Ancak bunun, şampiyonayı sekizinci, dokuzuncu veya onuncu bitiren takımlara göre araçta yapabileceğimiz gelişim üzerinde küçük bir etkisi oldu. Yani onların biraz daha avantajı var.” ifadelerini kullandı.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Rear detail

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images