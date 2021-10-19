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Formula 1 Haberler

Wolff: "Şampiyonluğun kaderini yarış dışı kalmalar belirleyecek"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Toto Wolff, bu yılki şampiyonluk mücadelesinde, Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasındaki küçük puan değişikliklerinin değil, yarış dışı kalmanın "büyük fark" yaratacağına inanıyor.

Wolff: "Şampiyonluğun kaderini yarış dışı kalmalar belirleyecek"

Hamilton, Türkiye'deki son yarışta çizgiyi beşinci sırada geçtikten sonra sürücüler şampiyonasında liderliği kaybetti ve Verstappen'in ikinciliği, kendisine listenin tepesinde altı puanlık bir avantaj sağladı.

Hamilton aldığı motor cezasının ardından yarışa 11. sıradan başladı ve yukarı tırmandı. Diğer araçlar yeni geçiş lastikleri için pite girdiği halde, Mercedes Hamilton'ı dışarıda tutmayı seçti. İngiliz sürücü yarışın bitimine sekiz tur kala pite çağrılana kadar, podyum için mücadele ediyordu.

Bu karar, Hamilton tarafından sorgulandı ve Mercedes yarış sonrasında verileri analiz etti. Veriler, eğer yedi kez dünya şampiyonu pite gelmemiş olsaydı, yarışı puan alamadan bitireceğini gösterdi.

Mercedes yarıştan sonra, Hamilton'ı pite getirerek kayıplarını azaltmak istediklerini söyledi ve takım patronu Wolff, bir yarışı bitirmemenin şampiyonluk mücadelesi üzerindeki sonuçlarını vurguladı.

Wolff, "Tüm sezon bir ileri bir geri gittik."

"Birlikte yanlışlar yapıyoruz, birlikte kazanıyoruz. Geçmişte, kaçırdığımız fırsatlarla çok daha büyük kayıplarımız var."

"Bu çok, çok kritik bir karardı. Bir şey için karar aldık ve ters gitti."

“Sonunda, Red Bull'a bir grid cezasından dolayı Türkiye'de sekiz puan kaybettik. Red Bull Rusya'da yedi puanlık bir kayıptan memnundu."

"Yani sonuna kadar çok sıkı bir mücadele olacak. Yarış dışı kalmalar büyük bir fark yaratacak ve bu da üç, dört veya beş puanlık farklar değil, dikkate alınması gereken bir şey olacak." dedi.

Hamilton, bu sezon şu ana kadar sadece bir yarışı bitiremedi. Verstappen ile çarpışmasının ardından, Red Bull sürücüsünün cezalandırılmasıyla sonuçlanan İtalya Grand Prix'sini tamamlayamamıştı.

Kazanın ardından Verstappen de yarış dışı kalmıştı. Britanya Grand Prix'si ise, ilk turda Hamilton ile temas yaşadığı için, Hollandalı pilotun tamamlayamadığı ikinci yarış olmuştu. Hamilton ise yarışta kalarak zaman cezası almıştı. Ancak Mercedes geri tırmanarak birinciliği almıştı.

Verstappen, Bakü'de lider giderken lastiği patladığı için damalı bayrağı görememişti. Ancak yarış mesafesinin %90'ından fazlasını tamamladığı için sıralamaya dahil edilmişti.

 

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