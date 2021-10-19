Vettel: "Austin'de geri dönmeliyiz"

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, geride kalan 16 yarışın sadece dördünden puanla ayrıldı ve puan aldığı son yarış, yaz arasından sonraki ilk yarış olan Belçika'ydı.

Alman pilot, bunun öncesinde de dört yarış arka arkaya puan alamamıştı.

Türkiye'de, puan barajına girmek üzereyken lastik kumarı oynayan ve bunun tutmamasıyla birlikte hafta sonunu puansız kapan Vettel, Austin'de şansın kendilerinden yana olmasını umuyor.

Vettel şöyle konuştu: "Austin'de geri dönmeyi istiyoruz. Son yarışlarda gördüğünüz üzere orta grupta savaşacak hızımız var. Fakat mücadele çok yakın ve puan kaybetmek gerçekten çok kolay."

"Şimdi Austin'e gidiyoruz ve bu pist, araç ayarının çok önemli olduğu bir pist. Bu yüzden araçtan maksimumu çıkarmak ve hem sıralama turları hem de yarışa giderken sürekli olarak ilerlemek gerekiyor." dedi

Lance Stroll ise bu yıl şimdiye kadar Vettel'den 9 puan daha az aldı. Fakat kazandığı 26 puanı sekiz ayrı yarışta topladı.

Son yarış Türkiye'de dokuzuncu olan Stroll, "Austin'de yarışmayı seviyorum ve Grand Prix'den önce enerji depolamak için Kanada'daki evimde vakit geçirebilmek harika. Takım için kritik bir yarış ve daha fazla puan kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız." dedi.