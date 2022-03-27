Drone, kask kamerası, HDR: 2022'de F1 yayınlarındaki yenilikler neler?

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Söz konusu televizyon başında F1 izleyen hayranlara daha iyi bir hizmet sunmak olunca Formula 1 yayın şefleri, yeni fikirler, iyileştirilmiş sunumlar veya en son yenilikleri benimseyerek gösterinin küçük ekranda daha da iyi görünmesini sağlamak adına her zaman sınırları zorlamaya hevesliler.

Formula 1, 2022'de yeni kurallarla birlikte yeni bir çağa girmeye hazırlanırken, yayınların kalitesini arttırmak için de birtakım değişiklikler yapıldığını görüyoruz.

İşte karşınızda 2022'de yapılan temel değişikliklerin bir özeti!

Kask kameraları

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Geçen yıl birkaç antrenman seansında yapılan başarılı denemelerin ardından F1, 2022 için kask kamerasının kullanımını genişletecek.

Geçen yıl sadece antrenmanlarda kullanılmış olan pilot bakış açısı bu sezon ilk kez yarışlarda kullanılacak. Kask kamerasının her yarışta en fazla dört araçta kullanılması planlanıyor.

Motorsport.com'a konuşan F1'in yayın ve medya direktörü Dean Locke, "Geçen yıl sonuçlardan gerçekten memnunduk, artık bunu sıralamalarda ve yarışlarda da kullanacağız."

"Bunu nasıl kullandığımızı biraz test etmemiz gerektiğini düşünüyorum, çünkü bu çekimlerin bazıları için bazen kısa boylu olmak daha iyi olabiliyor." dedi.

FIA'nın onay süreci kuralları nedeniyle, kask kamerası şu anlık yalnızca Bell kasklarında kullanılabiliyor, ancak diğer üreticilerde de kullanılması için çalışmalar devam ediyor.

F1, özellikle kask kamerasının iyi çalışmasını sağlamak için istekliydi, çünkü kamera teknolojisi daha sonra benzersiz görüntüler getirmek için araçların benzersiz kısımlarında çalışmak üzere uygulanabilir.

Locke, "Kask kamerasını kullanabildikten sonra bu kamerayı aracın her yerinde kullanabileceğimizi düşündük."

"Arka lambadaki potansiyel kameralara veya geçmişte kullandığımız kameralara bakıyoruz - aynalı kamera veya hatta ayak boşluklarındaki kameralar gibi." dedi.

HDR

George Russell, Mercedes W13, Alex Albon, Williams FW44, Esteban Ocon, Alpine A522, Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

F1, 2022 sezonundan itibaren tüm sezon boyunca HDR ile yayınlanacak.

HDR (yüksek dinamik aralık), spor yayınlarında giderek daha yaygın hale geldi ve hem geleneksel televizyon ekranlarında hem de telefonlar ve tabletler gibi diğer cihazlarda en yüksek kalitede TV görüntüsü sunuyor.

Locke, "Geçen yıl denediğimiz ve bazı testler yaptığımız HDR'yi kullanıma sunuyoruz. Sonuçlardan gerçekten memnunduk ve özellikle ışık altındaki bu yarışlar gerçekten iyi görünüyor. Bu gerçekten ileriye doğru büyük bir adım." dedi.

Yeni kamera açıları

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Formula 1, kamera açılarıyla her zaman yeni şeyler denemeye hazır, bu nedenle 2022'de hem pistten hem de araç üstünden farklı görüşler sunacak.

Locke, "Artık ön kanadın çoğunu göremediğiniz, gerçekten güzel bir yeni alçak burnumuz var. Bu gerçekten iyi bir his veriyor ve bunu her zaman elde etmeye çalışıyoruz."

"Pist kameralarımızın konumlarını da biraz değiştirdik. İnsanlar sadece yarışlarda ortaya çıktığımızı ve aynı kamera konumlarına sahip olduğumuzu düşünüyorlar, ancak aslında her yıl farklılıklar var." dedi.

Yarış kapsamı için kullanılan kameraların ötesinde, F1 bu sezondan itibaren yarış hafta sonlarında üç yüksek hareketli kameraya erişebilecek. Bu geçen yıl sadece bir kamerayla sınırlıydı.

Beklenmedik anlardan görüntüleri yola çıkarmaya yardımcı olmak için iki adet gezici kamera da olacak.

Locke, "Eğer bir araç bozulursa, hemen telsiz başına geçecek ve diğer araçları göndereceğiz!"

"Bir pilotun bozulan aracının yanında tepki vermesi gibi, gerçekten harika çekimler yaptık."

"Ama her yerde kameralar önemli. Pit duvarında daha fazla kameramız olacak. Geçen yıl bir veya iki tane vardı, ancak 2022'de tüm duvarlarda olmasını amaçlıyoruz." dedi.

Drone kullanımı

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Drone kamera görüntüleri kayaktan ralliye kadar birçok sporda aktif kullanılıyor olsa da, Formula 1'de henüz pek fazla kullanılmadı.

Takımlar çekim günlerinde bazen drone kullanıyorlar, F1 yönetimi de Avusturya'daki COVID yarışlarından birinde bir drone kullanmıştı, ancak havadan çekimler halen helikopter kullanımı tercih ediliyor.

Bunun başlıca nedeni güvenlikti -drone'ların gökten düşme riski içeriyor ve bu yarışı etkileyebilir.

Locke şunları söyledi: "Kayak gibi sporlara bakarsanız, drone'lar sadece bir kayakçıyı takip ediyorlar."

"Eğer o şey düşerse veya drone'a bir şey olursa, bu büyük bir sorun teşkil etmiyor."

"Ayrıca dağların tepesinde çok fazla kalabalık olmuyor, seyirciler çoğunlukla en aşağıdan takip ediyor. Bu yüzden böyle sporlar için drone kullanımı oldukça ideal."

"Fakat drone ile bir aracı takip ediyorsak, normalde arkasında başka bir araç vardır, bu da bize bir tür temel problemler verir. Diğer bir faktör ise araçlar oldukça hızlı gidiyor. Saatte 250 kilometre hızla giden bir aracın arkasına drone takmak pek iyi bir fikir değil!" dedi.

Ancak F1, en son drone teknolojisinin yarış hafta sonlarında canlı yayın için hazır olmaya yakın olduğunu düşünüyor.

Locke, "Drone'ları yakından izliyoruz. Bu bir helikopteri kopyalamak değil, çok farklı dinamiklere sahip."

Sezonun ortasına doğru drone'ları getirmeyi ve sadece drone ile görebileceğiniz bazı yeni ve benzersiz çekimleri sizlere sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Drone'ların kullanımına yeşil ışık yakılmasının anahtarı pil ömrünün yeterince uzun olmasını sağlamak olacak, ayrıca görüntülerin yeterince yüksekten yayınlanması da mümkün olabilir, böylece uluslararası yayınla sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabilir.

Yeni grafikler

2022 TV graphics, Pit stop example Photo by: FOM

Bu hafta sonu görülen bir diğer bariz değişiklik de FOM'un bu sezon için kapsamlı bir şekilde yenilediği televizyon grafikleri.

Ekran grafiklerine eskisine göre daha çok önem ve daha çok yer veriliyor. F1 logosu ise artık ekranın sol üst köşesinde yer alacak.

Locke, "Yeni grafikler, daha önce sahip olduğumuz görünüm ve his konseptinden çok farklılar. Daha cesur, daha taze, daha genç bir görünüme sahipler. Dijitale uyumlu olmasını da istedik." dedi.