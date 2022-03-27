Suudi Arabistan GP: Heyecan dolu savaşı Verstappen kazandı, Leclerc ikinci oldu!

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Formula 1'de sezonun ikinci durağı Suudi Arabistan'ın Cidde kentiydi ve geçen yılın aksine yarış, sezon başında gerçekleşti.

Yarış başlamadan önce bir dizi drama vardı. Ferrari'de Carlos Sainz'ın aracında elektrik sorunu bulundu ve kısa süreli endişeye yol açtı. Fakat takım, kısa süre içerisinde sorunu çözüp İspanyol pilotu piste çıkardı.

Cumartesi günü yakıt sisteminde sorun yaşayan Yuki Tsunoda, gride gelirken sorun yaşadı ve takımın isteği üzerine aracı durdurdu. Bundan ötürü de yarışa başlayamadı.

Ayrıca Mick Schumacher de daha önce açıklandığı üzere cumartesi günkü kaza nedeniyle pazar günkü yarışta yer alamadı.

Yarışa Kevin Magnussen, Lewis Hamilton ve Nico Hulkenberg sert, diğer isimler orta hamurla başladı.

Red Bull pilotu Sergio Perez, kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldığı Suudi Arabistan GP'ye oldukça iyi başladı ve startın ardından yerini korudu. Charles Leclerc ikinciliğini korurken, Max Verstappen iyi bir startla Carlos Sainz'ı geçti ve üçüncülüğe yükseldi.

Böylelikle ilk turun ardından sıralama Perez, Leclerc, Verstappen ve Sainz şeklinde oluştu. İlk turların en önemli mücadelesi, Esteban Ocon ve Fernando Alonso arasında yaşandı.

Esteban Ocon, Alpine A522, Fernando Alonso, Alpine A522, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ocon, Russell'a geçilmesinin ardından Alonso'nun baskısı altına girdi ve ikili birden fazla kez yer değiştirdi. Sonunda Alonso öne geçti ve takım, Ocon'dan yerini korumasını istedi.

Ön tarafta Leclerc, Perez'in arayı açmasına izin vermezken, Verstappen de Leclerc'le arasını sabit tuttu.

Ferrari, yarışın 16. turunda Leclerc'i pite çağırdı. Fakat Red Bull, Perez'i pite alınca, Leclerc pist üstünde kaldı.

Perez'in pit stopundan kısa bir süre sonra Williams pilotu Nicholas Latifi, son virajda aracının kontrolünü kaybetti ve duvara çarptı. İlk başta sanal güvenlik aracı, sonra ise güvenlik aracı devreye girdi.

Leclerc, Verstappen ve Sainz bu güvenlik aracı periyodunda pite girip, lastiklerini değiştirdiler. Bu, Perez'in üçüncülüğe gerilediği anlamına geliyordu.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, passes as Nicholas Latifi, Williams FW44, crashes out Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Güvenlik aracı arkasında yeni sıralama Leclerc, Verstappen, Perez, Sainz ve Russell şeklinde oluştu.

Hamilton, 15. sıradan başladığı yarışta, güvenlik aracı döneminde pite girmedi çünkü yarışa sert lastikle başlamıştı. Bu sayede yedinci sıraya kadar çıktı.

Yarış yeniden başladıktan sonra Leclerc, yerini korumaya devam ederken, Sainz üçüncülüğü Perez'den aldı.

Verstappen, Leclerc'i zorlamaya çalışsa da, Ferrari sürücüsü farkı genel olarak 1.5 saniyenin üzerinde tutmayı başardı. Aynı şekilde Sainz da Perez'in kendisine yaklaşmasına izin vermedi.

Son bölümde peş peşe sorunlar ortaya çıktı. İlk önce Fernando Alonso güç kaybedip son virajın ardından yolda kalırken, Daniel Ricciardo da son virajın ardından sorun yaşamaya başladı. Bunun üzerine o da pite giremeden yolda kaldı.

Bu, sanal güvenlik aracının devreye girdiği anlamına geliyordu.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Yarış tekrar başladığında Verstappen, tempoyu yükseltti ve Leclerc'i sıkıştırdı. Leclerc, son viraj öncesindeki DRS aktivasyonuna Verstappen'in gerisinde girip, start düzlüğü için yerini korumaya çalıştı. Bu hamle, Monakolu sürücüye liderliğin geri gelmesini sağladı.

Fakat Verstappen pes etmedi ve bu kez Leclerc'le aynı taktiği uygulayarak, son viraj öncesindeki DRS algılama noktasına Monakolu sürücünün hemen ardında geldi. Böylelikle start düzlüğü için DRS'yi almış oldu.

Verstappen, start düzlüğünde arayı kapattı ve ilk viraj öncesinde liderliği almayı başardı. Leclerc sonrasında Verstappen'i zorlasa da, Red Bull pilotu önde kalmayı sürdürdü.

Yarışın kalanında Leclerc rakibini zorlamaya devam etti fakat Verstappen yerini korudu ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaşan isim oldu.

Bu, ilk yarışta finiş göremeyen Verstappen'in 2022'deki ilk zaferi olurken, #1 ile de ilk zaferini almış oldu.

Damalı bayrağı ikinci sırada gören isim Leclerc'ti. Perez'i pitlerde geçerek liderliği alan Leclerc, son bölümdeki sanal güvenlik aracının ardından Verstappen'in baskısı altına girdi ve DRS'yi akıllıca kullanmasına rağmen rakibini arkasında tutamadı.

Leclerc sonuç olarak yarışı ikinci sırada tamamladı. Ayrıca en hızlı turu da atarak hafta sonunu 19 puanla kapattı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Üçüncülük mücadelesinin kazananı Sainz oldu. İspanyol pilot, Perez'i güvenlik aracı arkasında geride bıraktı ve sonrasında hata yapmayarak üçüncü oldu. Fakat temposu galibiyet için yeterli değildi. Buna karşılık Ferrari, Bahreyn'den sonra yine iki pilotuyla podyumda yer aldı.

Perez belki de yarışın en şanssız ismiydi. Startta yerini koruyan Perez, pite girdikten hemen sonra güvenlik aracının çıkmasıyla dezavantajlı konuma düştü çünkü rakipleri neredeyse hiç zaman kaybetmeden pit stop yaptı. Meksikalı sürücü bir anda kendisini dördüncü sırada bulurken, Sainz'ı geçme şansı yakalayamadı ve yarışı dördüncü tamamladı.

Geri kalanların en iyisi Mercedes pilotu George Russell oldu. İngiliz pilot, yarış boyunca öndekilerin temposundan uzak kalsa da hiç hata yapmadı ve hafta sonunda alabileceği en yüksek sonuçla ayrıldı.

Altıncılık, yarışın başında gerileyen fakat hata yapmayan Esteban Ocon'a geçti. Fransız pilot son anlarda Lando Norris'in baskısı altına girdi ve ikili adeta start düzlüğünü yan yana geçti. Fakat Ocon yerini korudu ve altıncı oldu.

Norris ise zorlu yarışta yedinci olarak sezona istediği gibi başlayamayan McLaren'a çok değerli puanlar getirdi.

AlphaTauri ile şanssız bir ilk yarış geçiren Pierre Gasly'nin sekizinci olduğu yarışta, Kevin Magnussen dokuzuncu ve sanal güvenlik aracı nedeniyle dezavantajlı konuma düşen Lewis Hamilton 10. oldu. İngiliz pilot, yarışa sert lastikle başlayıp uzun bir ilk bölüm atsa da, pit yolu kapandığı için şanssızdı.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton sanal güvenlik aracından faydalanmak istedi ve Mercedes kendisini pite çağırdı. Fakat Hamilton bu çağrıyı aldığında pit yolunun yanındaydı ve pite girmesi imkansızdı. Bu yüzden de fırsatı kaçırmış oldu. Sonuç olarak yarışı 10. bitirdi.

Guanyu Zhou, birden fazla kez ceza aldığı yarışta 11. olurken, Nico Hulkenberg 12. ve son turda Alex Albon'la temas yaşayan Lance Stroll 13. oldu.

Albon, ilk virajda Stroll'ü geçmeye çalışırken rakibine çarptı ve sağ ön süspansiyonu kırıldığı için yarışa veda etti.

Yarışta veda eden diğer isimler, mekanik problem yaşayan Valtteri Bottas, Alonso, Ricciardo ve kaza yapan Latifi oldu. Ayrıca Tsunoda da yarışa başlayamadı.

Bu sonuçların ardından Leclerc şampiyonada 45 puanla ilk sırada yer alırken Sainz 33, Verstappen 25, Russell 22 ve Hamilton 16 puanda. Takımlar şampiyonasında Ferrari 78, Mercedes 38, Red Bull 37 ve Alpine 16 puanda yer alıyor.

Sezonun bir sonraki yarışı 10 Nisan'da Melbourne'de yapılacak.

Yarış sonucu: