Resmi: Tsunoda, Suudi Arabistan GP'de yarışamayacak

Haberi dinle

Tsunoda, Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında da şanssızlık yaşamıştı. Japon pilot, araçta yaşanan bir sorundan dolayı derece kaydedememiş ve ilk bölümde elenmişti.

Tsunoda'nın hafta sonu bugün daha da kötüleşti. Yarıştan önce, her zaman olduğu gibi pit yolu açıldı ve pilotlar yarış öncesinde pisti turlamaya başladılar.

Tsunoda, radyodan takıma motorda sorun yaşadığını belirtti ve aracı yolda kaldı. Takım, Tsunoda'ya araçtan çıkmasını söyledi.

İtalyan takım, bu sorunun ardından Tsunoda'nın yarışta yer alamayacağını doğruladı. Tsunoda'nın yolda kalmasına neden olan sorunun ne olduğu henüz tam olarak bilinmiyor.

Tsunoda, Mick Schumacher'le birlikte bu hafta sonu yarışa katılamayacak ikinci pilot oldu.