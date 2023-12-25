Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Doohan'ın gözü Formula 1'de

Jack Doohan, 2025'te Formula 1'de yarışma umuduyla hazırlıklara başlamış durumda.

Editör Ezel Tan
Güncelleme
Jack Doohan, Alpine A523

Son iki yılı Formula 2'de geçiren ve bu süreçte altı galibiyet alan Jack Doohan, henüz şampiyonluk yaşayamadı fakat hızını birden fazla kez ortaya koydu.

Alpine'in genç sürücü akademisinde yer alan Doohan, 2024'te diğer serilerde yarışmak yerine Formula 1'deki yedek ve test pilotluk görevlerine odaklanmayı planlıyor.

Doohan, 2024 için henüz netleşen şeyler olmadığını kabul ediyor fakat hedefinin F1 olduğunu da gizlemiyor.

Speedcafe'e konuşan Doohan, "Takım henüz açıklama yapmadı."

"Bu yüzden acele etmeyeceğim ama kısa süre içinde açıklanacak bir test programıyla birlikte önümüzdeki yıl bir Formula 1 aracıyla daha çok zaman geçirmeyi bekliyorum."

"Bu yıl yaptığımdan daha fazla sürüş yapacağımı biliyorum ve bu fırsata sahip olmak harika."

"Araç içerisinde gittikçe daha rahat oluyorum ve kokpitte bu zamanı geçirmenin benim için önemli olduğunu biliyorum."

"Alpine'e bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ederim." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber F1'de zorunlu kış tatili başladı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Vasseur: "F1'in Amerikalı bir takıma değil, Amerikalı bir sürücüye ihtiyacı var"

Vasseur: "F1'in Amerikalı bir takıma değil, Amerikalı bir sürücüye ihtiyacı var"

Formula 1

Vasseur: "F1'in Amerikalı bir takıma değil, Amerikalı bir sürücüye ihtiyacı var" Vasseur: "F1'in Amerikalı bir takıma değil, Amerikalı bir sürücüye ihtiyacı var"

Alpine, yeni F1 aracını 7 Şubat'ta tanıtacak

Alpine, yeni F1 aracını 7 Şubat'ta tanıtacak

Formula 1

Alpine, yeni F1 aracını 7 Şubat'ta tanıtacak Alpine, yeni F1 aracını 7 Şubat'ta tanıtacak

Norris: "Yavaş başlangıç sayesinde araçtan maksimumu almayı öğrendik"

Norris: "Yavaş başlangıç sayesinde araçtan maksimumu almayı öğrendik"

Formula 1

Norris: "Yavaş başlangıç sayesinde araçtan maksimumu almayı öğrendik" Norris: "Yavaş başlangıç sayesinde araçtan maksimumu almayı öğrendik"

Son Haberler

Verstappen'in Mercedes AMG GT kiralama talebi neden reddedildi?

Verstappen'in Mercedes AMG GT kiralama talebi neden reddedildi?

F1 Formula 1

Verstappen'in Mercedes AMG GT kiralama talebi neden reddedildi? Verstappen'in Mercedes AMG GT kiralama talebi neden reddedildi?

Aston Martin: "Red Bull'u yenmenin ne kadar zor olacağını biliyorduk"

Aston Martin: "Red Bull'u yenmenin ne kadar zor olacağını biliyorduk"

F1 Formula 1

Aston Martin: "Red Bull'u yenmenin ne kadar zor olacağını biliyorduk" Aston Martin: "Red Bull'u yenmenin ne kadar zor olacağını biliyorduk"

Verstappen 2023'ün en iyi ve en kötü F1 yarışlarını seçti

Verstappen 2023'ün en iyi ve en kötü F1 yarışlarını seçti

F1 Formula 1

Verstappen 2023'ün en iyi ve en kötü F1 yarışlarını seçti Verstappen 2023'ün en iyi ve en kötü F1 yarışlarını seçti

Hamilton: "Brad Pitt filmi, daha çok insanı F1'e çekecek"

Hamilton: "Brad Pitt filmi, daha çok insanı F1'e çekecek"

F1 Formula 1

Hamilton: "Brad Pitt filmi, daha çok insanı F1'e çekecek" Hamilton: "Brad Pitt filmi, daha çok insanı F1'e çekecek"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol