Doohan'ın gözü Formula 1'de

Son iki yılı Formula 2'de geçiren ve bu süreçte altı galibiyet alan Jack Doohan, henüz şampiyonluk yaşayamadı fakat hızını birden fazla kez ortaya koydu.

Alpine'in genç sürücü akademisinde yer alan Doohan, 2024'te diğer serilerde yarışmak yerine Formula 1'deki yedek ve test pilotluk görevlerine odaklanmayı planlıyor.

Doohan, 2024 için henüz netleşen şeyler olmadığını kabul ediyor fakat hedefinin F1 olduğunu da gizlemiyor.

Speedcafe'e konuşan Doohan, "Takım henüz açıklama yapmadı."

"Bu yüzden acele etmeyeceğim ama kısa süre içinde açıklanacak bir test programıyla birlikte önümüzdeki yıl bir Formula 1 aracıyla daha çok zaman geçirmeyi bekliyorum."

"Bu yıl yaptığımdan daha fazla sürüş yapacağımı biliyorum ve bu fırsata sahip olmak harika."

"Araç içerisinde gittikçe daha rahat oluyorum ve kokpitte bu zamanı geçirmenin benim için önemli olduğunu biliyorum."

"Alpine'e bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ederim." dedi.