Piastri: "Alonso ile çalışmak 'gözlerimi' açtı"

Oscar Piastri, Alpine'in yedek pilotu olduğu dönemde Fernando Alonso ve Esteban Ocon ile epey vakit geçirmişti.

Bu yıl McLaren'la geçirdiği ilk çaylak sezonunda beklentileri karşılayan Piastri, İspanyol pilotun kendisine değerli dersler verdiğini söyledi.

Kariyerinin farklı dönemlerinde "kahraman" olarak gördüğü kişiler sorulduğunda Piastri, "Büyürken Mark Webber'in performanslarını takip ederdim çünkü Formula 1'e ilgi duymaya başladığımda kariyerinin zirvesindeydi."

"Red Bull için yarışıyor ve yarışlar kazanıyordu. Ayrıca şampiyonadaki tek Avustralyalı pilot oydu, bu yüzden doğal olarak onun hayranı oldum."

"Lewis Hamilton'ın 15 yıllık etkileyici bir kariyeri var. Her ne kadar şu anda pistte rekabet etmeye çalışıyor olsak d Max Verstappen'in yaptığı şeyi görmek de etkileyici."

"Ayrıca 2022'de Fernando Alonso ile çalışmak çok faydalı oldu. O dönem çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim ve bu işbirliği gözlerimi pek çok şeye karşı açtı."

"Ben doğmadan önce Formula 1'de olan kişilerden bahsedecek olursak, tabii ki Ayrton Senna ve Alain Prost'un adını verebilirim."

"Farklı yaklaşımları ve sürüş tarzları vardı. Şahsen olumlu noktalara dikkat etmeye ve mümkünse hepsinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum." dedi.

Fotoğraf: FIA

Oscar Piastri, FIA Rookie Of the Year awarded by Ronan Morgan, FIA Drivers' Commission President