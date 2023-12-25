Piastri: "Alonso ile çalışmak 'gözlerimi' açtı"
Oscar Piastri, 2022'de Fernando Alonso ile yakından çalışmasının kendisini pek çok konuda değiştirdiğini söylüyor.
Oscar Piastri, Alpine'in yedek pilotu olduğu dönemde Fernando Alonso ve Esteban Ocon ile epey vakit geçirmişti.
Bu yıl McLaren'la geçirdiği ilk çaylak sezonunda beklentileri karşılayan Piastri, İspanyol pilotun kendisine değerli dersler verdiğini söyledi.
Kariyerinin farklı dönemlerinde "kahraman" olarak gördüğü kişiler sorulduğunda Piastri, "Büyürken Mark Webber'in performanslarını takip ederdim çünkü Formula 1'e ilgi duymaya başladığımda kariyerinin zirvesindeydi."
"Red Bull için yarışıyor ve yarışlar kazanıyordu. Ayrıca şampiyonadaki tek Avustralyalı pilot oydu, bu yüzden doğal olarak onun hayranı oldum."
"Lewis Hamilton'ın 15 yıllık etkileyici bir kariyeri var. Her ne kadar şu anda pistte rekabet etmeye çalışıyor olsak d Max Verstappen'in yaptığı şeyi görmek de etkileyici."
"Ayrıca 2022'de Fernando Alonso ile çalışmak çok faydalı oldu. O dönem çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim ve bu işbirliği gözlerimi pek çok şeye karşı açtı."
"Ben doğmadan önce Formula 1'de olan kişilerden bahsedecek olursak, tabii ki Ayrton Senna ve Alain Prost'un adını verebilirim."
"Farklı yaklaşımları ve sürüş tarzları vardı. Şahsen olumlu noktalara dikkat etmeye ve mümkünse hepsinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum." dedi.
Fotoğraf: FIA
Oscar Piastri, FIA Rookie Of the Year awarded by Ronan Morgan, FIA Drivers' Commission President
Son Haberler
Verstappen'in Mercedes AMG GT kiralama talebi neden reddedildi?
Verstappen'in Mercedes AMG GT kiralama talebi neden reddedildi? Verstappen'in Mercedes AMG GT kiralama talebi neden reddedildi?
Aston Martin: "Red Bull'u yenmenin ne kadar zor olacağını biliyorduk"
Aston Martin: "Red Bull'u yenmenin ne kadar zor olacağını biliyorduk" Aston Martin: "Red Bull'u yenmenin ne kadar zor olacağını biliyorduk"
Verstappen 2023'ün en iyi ve en kötü F1 yarışlarını seçti
Verstappen 2023'ün en iyi ve en kötü F1 yarışlarını seçti Verstappen 2023'ün en iyi ve en kötü F1 yarışlarını seçti
Hamilton: "Brad Pitt filmi, daha çok insanı F1'e çekecek"
Hamilton: "Brad Pitt filmi, daha çok insanı F1'e çekecek" Hamilton: "Brad Pitt filmi, daha çok insanı F1'e çekecek"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar