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F1'de zorunlu kış tatili başladı

Formula 1'de zorunlu kış tatili uygulaması 24 Aralık'ta resmen başladı.

Editör Ezel Tan
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Lando Norris, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, startta pistin geri kalanı

Uzun yıllardır Formula 1 takviminde, fabrika kapılarının kapandığı, personelin çalışmasına hatta e-postalara bile cevap vermesine izin verilmediği iki haftalık zorunlu bir yaz tatili oluyor.

Önümüzdeki sezonun takvim yoğunluğu göz önüne alındığında, Formula 1'de ilk kez zorunlu bir kış tatili olacak. 24 Aralık itibariyle bu zorunlu kış izni başladı ve 2 Ocak tarihine kadar kimse çalışma yapamayacak.

Mercedes teknik direktörü James Allison, "Bu, çalışanlarımızın araç üzerinde çalışmadıkları için suçluluk psikolojisine girmeden birkaç gün izin alabilecekleri ilk Noel olacak çünkü herkes için zorlu bir tatil."

"Dürüst olmak gerekirse, takımdaki herkes bundan yana değil. Bu zorunlu aralar bize dayatılıyor ve yıl içinde tatil yapma fırsatımız elimizden alınıyor."

"Sonuç olarak tüm çalışanlar yılın pahalı zamanlarında tatil yapmak zorunda kalıyor."

"Şirketteki rolleri gereği, yıl boyunca sürekli olarak orada olması gerekmeyen kişiler, kendilerine belirli tarihlerde tatil yapmaları söylenmesinden rahatsızlık duyuyor."

"Ancak takım için, benim için, yönetim için, yarıştan yarışa sürekli seyahat eden herkes için çok hoş bir kış tatili."

"Dizüstü bilgisayarı ya da telefonu açmadığımız ya da trilyonlarca e-postayı yanıtlamadığımız için kendimizi suçlu hissetmememiz bir dönem ve biraz dinlenmemize olanak tanıyor." dedi.

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