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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Doohan, Alpine ile ilk testinden memnun

Alpine yedek pilotu Jack Doohan, Alpine ile olan ilk testinden memnun olduğunu ve heyecanını kontrol etmeyi başardığını söylüyor.

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Doohan, Alpine ile ilk testinden memnun
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Avustralyalı sürücü, geçen hafta Meksika'da ilk kez bir F1 hafta sonunda piste çıktı ve Alpine A522'nin tadına baktı.

İyi bir iş yapan Doohan, küçük bir sorun nedeniyle günü erken kapatsa da, yaptığı çalışmadan memnun olduğunu belirtti.

Doohan, "İlk antrenman seansına katılmış olmam harikaydı."

"Bana bu fırsatı verdiği için Alpine'e minnettarım. Yarış için Enstone'daki mühendislerle ve simülatörde çalışarak çok fazla hazırlık yaptım."

"Daha fazla tur atmayı planlamıştık ama maalesef araçtaki küçük bir sorun nedeniyle günü erken kapattık."

"Motor sporlarında bazen böyle şeyler olur ama hafta sonu 13 tur atmak inanılmaz bir deneyim ve asla unutmayacağım bir şeydi." dedi.

Doohan, piste çıkmadan önce gergin olduğunu kabul ediyor.

"Harika bir deneyim yaşadım ve bunun için çok fazla hazırlık yaptım."

"Hazırlıklara Ağustos ayının başında, ilk antrenman seansında piste çıkabileceğime dair ilk haberler çıktığında başladım."

"Formula 2 aracından Formula 1 aracına geçmeniz gerektiğinde her zaman gergin olursunuz. Formula 1 aracını sürerek, zaten hayalini kurduğum şeyi elde ettiğimi düşünerek heyecanımı dindirmeye çalıştım."

"Yarıştan dört hafta önce, Cuma günü Mexico City'de olduğumdan çok daha gergindim!"

"Piste çıkar çıkmaz gerçekten duygulandım ama aynı zamanda endişem de yok oldu. Benim için zor ama gerçekten iyiydi."

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