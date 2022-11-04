Hakkinen, son iki yarışta Alpine ve McLaren arasında heyecanlı bir savaş bekliyor
Çifte F1 şampiyonu Mika Hakkinen'e göre Alpine ve McLaren arasındaki dördüncülük savaşının heyecanı, son iki yarışta tavan yapacak.
Alpine sezon ortasında 11 yarışlık bir puan serisi yakaladı ve bu sayede şampiyonada McLaren'ı yakalayıp, şampiyona dördüncülüğünü aldı.
Fakat son beş yarışta McLaren 51 puan toplarken, Alpine 26 puan topaldı ve bundan ötürü bitime iki yarış kala iki takım arasında artık yedi puan var.
Bu mücadelede Daniel Ricciardo'nun performansı ve Alpine'in yaşadığı sorunlar önemli rol oynayacak gibi görünüyor.
Eski F1 şampiyonu Mika Hakkinen de benzer görüşte.
Hakkinen, "Daniel Ricciardo'nun kendinden emin bir yarış çıkarmasından dolayı çok mutluyum."
"Gelecek yıl Formula 1'de yarışması pek olası olmasa da, yetenekli bir sürücü olmaya devam ettiğini hatırlattı."
"Yarışın sonlarına doğru yumuşak lastik üzerinde harika bir tempo yakaladı ve geçişlerini izlemek herkes için çok eğlenceliydi."
"Eski takımım McLaren ile Alpine arasındaki mücadelenin çok heyecanlı olacağını düşünüyorum çünkü her ikisi de takımlar şampiyonasında 4. sırayı almak için savaşıyor ve kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Şu anda onlar için her puan önemli."
"Fernando Alonso'nun yarıştan çekilmesi Alpine için işleri zora soktu. Eğer Daniel ve Lando Norris, Brezilya ve Abu Dhabi'de bu şekilde devam edebilirse, iki takım arasındaki mücadelede her şey olabilir."
"Şampiyonluk savaşlarının kaderi çoktan belirlenmiş olsa da, kalan yarışlarda yaşanabilecek hâlâ çok fazla aksiyon var." dedi.
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