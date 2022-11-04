Ralf: "Hulkenberg'e koltuğunu kaybetmesi gereken Mick değil, Magnussen"

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Bu hafta başında Aston Martin'in Stoffel Vandoorne'u iki 2023 için test ve yedek pilot olarak açıklaması kafaları karıştırdı.

Şu anda takımın yedek pilotluğunu Hullkenberg yapıyor ve Alman pilot gelecek yıl Aston Martin'de görev almayacak. Hal böyle olunca Haas'la görüşen Alman pilotun, Amerikalı ekiple F1'e döneceği konuşulmaya başlandı.

Hulkenberg'le görüşmeler hem Haas hem de Alman pilotun kendisi tarafından doğrulandı. Guenther Steiner, gelecek yıl Mick Schumacher'in takımda kalma şansının %50 olduğunu söylese de, tüm işaretler Hulkenberg'in Alman sürücünün yerini alacağı yönünde.

Ancak Ralf konuya farklı bir bakış açısı getirdi ve Hulkenberg'in Mick yerine değil, Kevin yerine yarışabileceğini iddia etti.

Sky Deutschland'a konuşan 47 yaşındaki pilot, "Bence, özellikle de son birkaç yarışa bakarsak her şey mümkün."

"Kim bilir? Magnussen artık koltuğunda o kadar da sağlam durmuyor olabilir."

"Silverstone'dan bu yana yapılan yarışlara bakarsak, Mick'in iki sürücü arasında daha istikrarlı ve daha iyi olan taraf olduğu sonucuna varmalıyız."

"Ayrıca yanlış stratejiler ve bazı şanssızlıklar da yaşadı."

"Son yarışta [Meksika] Mick bazen Magnussen'den 0.5 saniye daha hızlıydı, hal böyle olunca birkaç yarış daha beklemek gerekiyor."

"Umarım Haas yakında karar verir."

"Belki de gelecek yıl Formula 1 gridinde iki Alman olabilir." dedi.