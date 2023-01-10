Colapinto, Williams sürücü programına katıldı

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Tek koltuklu araçlarla yarışmaya 2018 yılında başlayan Franco Colapinto, geride kalan süreçte F4 İspanya Şampiyonu olmayı başardı.

Ayrıca Formula Renault Eurocup ve Formula Regional Avrupa Şampiyonası gibi serilerde de üçüncü oldu. Geçen yıl FIA Formula 3'e adım atan ve ilk yılında iki galibiyet ve beş podyumla dokuzuncu olan Colapinto, bu yıl da burada yarışacak.

Şimdi Arjantinli sürücünün Williams genç sürücü akademisine katıldığı ve artık İngiliz ekiple yakından çalışacağı duyuruldu.

Takımın fabrikasında aktif bir role sahip olacak olan genç sürücü, simülatörde de epey vakit geçirecek.

Colapinto, "Akademi sürücüsü olarak Williams katılmak büyük bir onur. Williams, Formula 1 tarihinin en başarılı takımlarından biri ve ben de vatandaşım Carlos Reutemann'ın izinden gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bu, minnettar olduğum inanılmaz bir fırsat. Williams'taki herkese bana olan inançları için teşekkür ederim."

"Ayrıca 2023'te Formula 3'te MP Motorsport'a geri döneceğimi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Eurocup'ta ve FRECA'da onlar için yarışmaktan gerçekten büyük keyif aldım. Birlikte harika sonuçlar elde ettik. 2023 yılında daha fazlasını başarmaya çalışacağız."

"Formula 3'teki ilk yılımda çok şey öğrendim ve şimdi şampiyonluk için savaşmak adına, tüm bu bilgileri kullanmak istiyorum."

"Bunu mümkün kılan herkese minnettarım. Desteğiniz için teşekkür ederim. Sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum!" dedi.