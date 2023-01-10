Colapinto, Williams sürücü programına katıldı
Franco Colapinto, artık Williams Genç Sürücü Programı'nın bir parçası olacak.
Tek koltuklu araçlarla yarışmaya 2018 yılında başlayan Franco Colapinto, geride kalan süreçte F4 İspanya Şampiyonu olmayı başardı.
Ayrıca Formula Renault Eurocup ve Formula Regional Avrupa Şampiyonası gibi serilerde de üçüncü oldu. Geçen yıl FIA Formula 3'e adım atan ve ilk yılında iki galibiyet ve beş podyumla dokuzuncu olan Colapinto, bu yıl da burada yarışacak.
Şimdi Arjantinli sürücünün Williams genç sürücü akademisine katıldığı ve artık İngiliz ekiple yakından çalışacağı duyuruldu.
Takımın fabrikasında aktif bir role sahip olacak olan genç sürücü, simülatörde de epey vakit geçirecek.
Colapinto, "Akademi sürücüsü olarak Williams katılmak büyük bir onur. Williams, Formula 1 tarihinin en başarılı takımlarından biri ve ben de vatandaşım Carlos Reutemann'ın izinden gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
"Bu, minnettar olduğum inanılmaz bir fırsat. Williams'taki herkese bana olan inançları için teşekkür ederim."
"Ayrıca 2023'te Formula 3'te MP Motorsport'a geri döneceğimi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Eurocup'ta ve FRECA'da onlar için yarışmaktan gerçekten büyük keyif aldım. Birlikte harika sonuçlar elde ettik. 2023 yılında daha fazlasını başarmaya çalışacağız."
"Formula 3'teki ilk yılımda çok şey öğrendim ve şimdi şampiyonluk için savaşmak adına, tüm bu bilgileri kullanmak istiyorum."
"Bunu mümkün kılan herkese minnettarım. Desteğiniz için teşekkür ederim. Sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum!" dedi.
Ferrari'de çalışmaya başlayan Vasseur, bugün takımla tanışacak
Foto Galeri: Vettel'in Formula 1 araçları
Son Haberler
Dakar Rallisi'nde yaşanan kazada bir seyirci hayatını kaybetti
Dakar Rallisi organizatörleri, yaşanan kazanın ardından bir seyircinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Szafnauer, gerçek olan Charlie Whiting şakası üzerine konuştu
Otmar Szafnauer, F1 padoğunun, Charles Whiting'in yarış direktörü olarak görevinden ayrılması durumunda sporun onun yerine 'en az üç kişiye' ihtiyaç duyacağı konusunda yapılan şaka hakkında konuştu.
F1, Las Vegas'taki inşaat sahasında neden 240 milyon dolar harcıyor?
Formula 1, Las Vegas Grand Prix'sini gerçeğe dönüştürmek için sadece pit alanının ve padoğun inşaatına 240 milyon dolar gibi önemli bir meblağ harcıyor. Ancak iş modeli uzun süredir organizasyon ücretine dayanan bir spor, Amerika'daki varlığını genişletmek için neden alışılmadık bir yol izliyor? Adam Cooper bu planın perde arkasını açıklıyor...
Albon, Williams'ın 'bariz' zayıflığının 2016'ya dayandığını söylüyor
Alex Albon, Williams'ın yaşadığı zayıflıkların temelinin 2016'ya dayandığı görüşünde.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.