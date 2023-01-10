Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Ferrari'de çalışmaya başlayan Vasseur, bugün takımla tanışacak Sonraki / Foto Galeri: Vettel'in Formula 1 araçları
Formula 1 Haberler

Colapinto, Williams sürücü programına katıldı

Franco Colapinto, artık Williams Genç Sürücü Programı'nın bir parçası olacak.

Ekleyen:
, Editör
Colapinto, Williams sürücü programına katıldı
Haberi dinle

Tek koltuklu araçlarla yarışmaya 2018 yılında başlayan Franco  Colapinto, geride kalan süreçte F4 İspanya Şampiyonu olmayı başardı.

Ayrıca Formula Renault Eurocup ve Formula Regional Avrupa Şampiyonası gibi serilerde de üçüncü oldu. Geçen yıl FIA Formula 3'e adım atan ve ilk yılında iki galibiyet ve beş podyumla dokuzuncu olan Colapinto, bu yıl da burada yarışacak.

Şimdi Arjantinli sürücünün Williams genç sürücü akademisine katıldığı ve artık İngiliz ekiple yakından çalışacağı duyuruldu.

Takımın fabrikasında aktif bir role sahip olacak olan genç sürücü, simülatörde de epey vakit geçirecek.

Colapinto, "Akademi sürücüsü olarak Williams katılmak büyük bir onur. Williams, Formula 1 tarihinin en başarılı takımlarından biri ve ben de vatandaşım Carlos Reutemann'ın izinden gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bu, minnettar olduğum inanılmaz bir fırsat. Williams'taki herkese bana olan inançları için teşekkür ederim."

"Ayrıca 2023'te Formula 3'te MP Motorsport'a geri döneceğimi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Eurocup'ta ve FRECA'da onlar için yarışmaktan gerçekten büyük keyif aldım. Birlikte harika sonuçlar elde ettik. 2023 yılında daha fazlasını başarmaya çalışacağız."

"Formula 3'teki ilk yılımda çok şey öğrendim ve şimdi şampiyonluk için savaşmak adına, tüm bu bilgileri kullanmak istiyorum."

"Bunu mümkün kılan herkese minnettarım. Desteğiniz için teşekkür ederim. Sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum!" dedi.

paylaşım
yorumlar
Ferrari'de çalışmaya başlayan Vasseur, bugün takımla tanışacak
Önceki haber

Ferrari'de çalışmaya başlayan Vasseur, bugün takımla tanışacak
Sonraki haber

Foto Galeri: Vettel'in Formula 1 araçları

Foto Galeri: Vettel'in Formula 1 araçları
Daha fazlası
Ezel Tan
Key: "Ceza Red Bull'a zarar vermeyecek"
Formula 1

Key: "Ceza Red Bull'a zarar vermeyecek"

McCullough: "Hulkenberg doğal bir yetenek"
Formula 1

McCullough: "Hulkenberg doğal bir yetenek"

2023 Dakar Rallisi 9. etap: Benavides kazandı, Barreda ralliye veda etti Dakar
Dakar

2023 Dakar Rallisi 9. etap: Benavides kazandı, Barreda ralliye veda etti

Son Haberler

Dakar Rallisi'nde yaşanan kazada bir seyirci hayatını kaybetti
Dakar Dakar

Dakar Rallisi'nde yaşanan kazada bir seyirci hayatını kaybetti

Dakar Rallisi organizatörleri, yaşanan kazanın ardından bir seyircinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Szafnauer, gerçek olan Charlie Whiting şakası üzerine konuştu
Formula 1 Formula 1

Szafnauer, gerçek olan Charlie Whiting şakası üzerine konuştu

Otmar Szafnauer, F1 padoğunun, Charles Whiting'in yarış direktörü olarak görevinden ayrılması durumunda sporun onun yerine 'en az üç kişiye' ihtiyaç duyacağı konusunda yapılan şaka hakkında konuştu.

F1, Las Vegas'taki inşaat sahasında neden 240 milyon dolar harcıyor?
Formula 1 Formula 1

F1, Las Vegas'taki inşaat sahasında neden 240 milyon dolar harcıyor?

Formula 1, Las Vegas Grand Prix'sini gerçeğe dönüştürmek için sadece pit alanının ve padoğun inşaatına 240 milyon dolar gibi önemli bir meblağ harcıyor. Ancak iş modeli uzun süredir organizasyon ücretine dayanan bir spor, Amerika'daki varlığını genişletmek için neden alışılmadık bir yol izliyor? Adam Cooper bu planın perde arkasını açıklıyor...

Albon, Williams'ın 'bariz' zayıflığının 2016'ya dayandığını söylüyor
Formula 1 Formula 1

Albon, Williams'ın 'bariz' zayıflığının 2016'ya dayandığını söylüyor

Alex Albon, Williams'ın yaşadığı zayıflıkların temelinin 2016'ya dayandığı görüşünde.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.