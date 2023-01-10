Foto Galeri: Vettel'in Formula 1 araçları
4 şampiyonluk ve 53 Grand Prix galibiyetinin ardından geçen sezon sonunda emekliliğe ayrılan olan Sebastian Vettel'in kariyeri boyunca sürdüğü Formula 1 araçlarına bakalım.
Fotoğraf: Sutton Images
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Sutton Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Sutton Images
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Sutton Images
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Colapinto, Williams sürücü programına katıldı
Ben Sulayem, F1'e yeni takım getirme konusunda geri adım atmıyor!
Son Haberler
F1 takımları, spora giriş ücretini yükseltmek istiyor
Mevcut takımlar, spora katılım ücretinin 200 milyon dolardan daha üst bir seviyeye çıkarılmasını istiyorlar.
2023 F1 sezonunda hangi pilot kaç numarayla yarışacak?
Formula 1 pilotları artık belirlemiş oldukları kalıcı numaralarla mücadele ediyorlar. Sadece şampiyon olan pilota, belirledikleri numaralar dışında 1 numara ile yarışma hakkı veriliyor. Peki 2023'te F1 pilotları hangi numaralarla yarışacaklar ve F1 pilot numaralarının arkasında bir hikaye bulunuyor mu?
Verstappen: "Arkadan kayan bir F1 aracının hızlı olması imkansız"
Max Verstappen, Red Bull'un 2022 Formula 1 aracının yol tutuşuyla ilgili sezon başındaki hayal kırıklıklarını özetledi ve "Arkadan kayma yaşayan bir araç hızlı olamaz" dedi.
F1, çift yarış direktörü uygulamasını sürdürecek
FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, gelecek sezon da iki yarış direktörü uygulamasının devam edeceğini açıkladı.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.