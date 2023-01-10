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Formula 1 Galeri

Foto Galeri: Vettel'in Formula 1 araçları

4 şampiyonluk ve 53 Grand Prix galibiyetinin ardından geçen sezon sonunda emekliliğe ayrılan olan Sebastian Vettel'in kariyeri boyunca sürdüğü Formula 1 araçlarına bakalım.

Giacomo Rauli
Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı
, Editör
Sebastian Vettel, BMW Sauber F1.07
Sebastian Vettel, BMW Sauber F1.07
1/18

Fotoğraf: Sutton Images

Sebastian Vettel, Toro Rosso STR02
Sebastian Vettel, Toro Rosso STR02
2/18

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Scuderia Toro Rosso STR02
Sebastian Vettel, Scuderia Toro Rosso STR02
3/18

Fotoğraf: Sutton Images

Sebastian Vettel, Scuderia Toro Rosso STR03 taglia il traguardo e vince il suo primo GP
Sebastian Vettel, Scuderia Toro Rosso STR03 taglia il traguardo e vince il suo primo GP
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB5 Renault
Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB5 Renault
5/18

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6
Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6
6/18

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel
Sebastian Vettel
7/18

Fotoğraf: Sutton Images

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB8
Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB8
8/18

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB9 precede Jenson Button, McLaren MP4-28
Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB9 precede Jenson Button, McLaren MP4-28
9/18

Fotoğraf: Sutton Images

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB10 Renault, leads Kimi Raikkonen, Ferrari F14T, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB10 Renault, and Fernando Alonso, Ferrari F14T
Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB10 Renault, leads Kimi Raikkonen, Ferrari F14T, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB10 Renault, and Fernando Alonso, Ferrari F14T
10/18

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF15-T
Sebastian Vettel, Ferrari SF15-T
11/18

Fotoğraf: Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari SF16-H
Sebastian Vettel, Ferrari SF16-H
12/18

Fotoğraf: Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari SF70H
Sebastian Vettel, Ferrari SF70H
13/18

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H, Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W09
Sebastian Vettel, Ferrari SF71H, Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W09
14/18

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF90
Sebastian Vettel, Ferrari SF90
15/18

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
16/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21
17/18

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
18/18

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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