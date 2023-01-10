Ferrari'de çalışmaya başlayan Vasseur, bugün takımla tanışacak

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Ferrari, Frederic Vasseur'ün Maranello merkezindeki ilk fotoğrafını yayınladı. Yeni takım patronu pazartesi günü Gestione Sportiva'daki görevine resmen başladı ve Laurent Mekies de dahil olmak üzere Ferrari'nin üst düzey isimleriyle görüştü.

Çalışmak zorunda kalacağı yeni ortamı tanımaya ve kilit isimleri görmeye odaklanan Vasseur, pozitif bir ilk gün geçirmişe benziyor.

2023 aracının tanıtılmasına altı haftadan az bir süre var ve Maranello fabrikasındaki yoğun çalışma devam ediyor.

Vasseur'ün fabrikanın kendisine yapacağı ilk ziyaret ise bugün gerçekleşecek ve böylelikle takımı daha yakından görme şansı yakalayacak.

Maranello'da yılın en yoğun dönemi geçtiği göz önüne alındığında herhangi bir değişiklik yapılması beklenmiyor. Bunun yerine önümüzdeki süreci bir gözlem dönemi olarak görmesi çok muhtemel.

Öte yandan yarış hafta sonunun yönetiminde, özellikle de geçen sezon zayıf noktalardan birisi olarak kendisini gösteren rol dağılımı ve iletişim prosedürleri üzerinde değişiklikler yapacağı düşünülüyor.

Bu alanda kısa süre içerisinde değişiklikler yapabilir, böylece ilk yarış için her şey netleşebilir.