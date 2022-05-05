Brown: "Miami'nin başarısı, tarihi pistler üzerinde tehlike yaratmıyor"

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Formula 1, şu dönemde Amerika'da oldukça popüler bir spor haline geldi ve sporun yöneticileri bundan faydalanarak, Miami'de bir Formula 1 yarışı gerçekleştirmek için anlaşma imzaladılar.

Gelecek yıl takvime Las Vegas da dahil olacak ve başka ülkeler spora girmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Hal böyle olunca mevcut yarışlardan birkaçı takvimden ayrılmak zorunda kalacak.

Miami'nin elde edeceği başarı ve hafta sonu boyunca sponsorların gösterdiği ilgiyle, bunun F1 için Monako Grand Prix'sinden daha büyük bir ticari başarıya dönüşebileceği düşünülüyor.

Ancak Brown, Mami'nin başarısının diğer yarışlar için tehlike teşkil etmediğini, çünkü daha görkemli ve daha iyi yarışların takvimdeki tüm yarışlara katkıda bulunacağını dile getirdi.

Motorsport.com'a konuşan Brown, "Bunların hepsi farklı yarışlar. İnsanlar sürekli bana 'En iyi Grand Prix hangisi?' diye soruyor. Fakat ben bunu tek bir yarışa indirgeyemem. Birkaç tane var."

"Bence Miami herkes için çıtayı daha da yukarı taşıyacak. Singapur inanılmaz bir yarış. Monako inanılmaz bir yarış. Silverstone ve Abu Dhabi inanılmaz yarışlar. Mesela Avustralya'daki tüm biletler satıldı."

“İnsanlar Super Bowl'u dünyanın en büyük spor etkinliği olarak görüyorlar fakat Abu Dhabi GP'yi daha büyük bir taraftar kitlesi izledi." dedi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“Belki Dünya Kupası finali hâlâ en büyüğü olabilir ama her dört yılda bir, tek gün yapılıyor. Oysa bizim 23 F1 yarışımız var, bu yüzden 23 Super Bowl'a denk geliyor." dedi.

F1'in patronlarının yeni yarışlarla anlaşmaya başlamasıyla, bazı yarışların takvimden çıkma ihtimali artıyor.

Son dönemde ortaya çıkan haberlerden birisi, Fransa'nın takvimdeki yerini kaybedeceği ve yerini, yeni anlaşmayla Almanya GP'nin alabileceğiydi. Bu iki ülkenin her iki yılda bir dönüşümlü olarak takvimde olması gündemde.

Brown, rotasyonlu yarış önerisinin F1'in ilerlemesi için mükemmel olabileceği görüşünde.

“Güney Afrika vb. gibi yerlerden gelen talepler olduğunu düşünüyorum. Fakat lojistik anlamda 23 Grand Prix'den fazlasını yapamayız."

"Şu anda herkes bunun maksimum olduğunu düşünüyor. Yani eğer 17 sabit yarışımız varsa ve her yıl rotasyonlu şekilde dönen altı yarışımız varsa, hâlâ 23 yarışlık bir takvimimiz olacak ve ekonomik anlamda mevcut durumu koruyacağız ki bu önemli."

“Bunu yaparak yarış sayısını artırmasak da pazar sayısını artıracağız. Bir yarışın her dört senede bir düzenlenmesini istemem ama iki yılda bir bence gayet iyi çalışıyor."