Haas teknik direktörü, rakiplerin araçla ilgili polemiklerini umursamıyor

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Haas, VF-22'nin sıralamada Q3'e ulaşması ve puanlar için yarışmasıyla birlikte 2022 sezonuna olumlu bir başlangıç yaptı.

Takım, bu senenin aracına odaklandığı için gelişim yapmadığı ve gridin en arkasında kaldığı zorlu bir sezonun ardından, kaydettiği ilerlemeden memnun.

Fakat takımın başarısını rakipler pek hoş karşılamadı ve Haas'ın, Ferrari ile yakın ilişkisi nedeniyle potansiyel bir avantaj sağladığını düşünüyorlar.

Bununla birlikte FIA, tamamen kurallara uygun olduğu için Haas-Ferrari ortaklığından memnun. Resta da aksi bir düşünce üzerinde endişelenerek vakit kaybetmiyor.

Resta, "Açıkçası ben sadece işimi, araçta yaptıklarımızı, bunu geliştirmeyi ve sürücülerimize daha iyi bir araç vermeyi umursuyorum."

"Diğer bütün şeyler şu anda farklı bir seviyede. Saygı göstermemiz gereken kuralları biliyoruz, bunlara uyuyoruz ve ilerliyoruz. Söyleyecek pek bir şey yok." dedi.

Resta, Haas ve Ferrari arasında bazı tasarım benzerlikleri olsa da, diğer araçlarda birbirleriyle aynı görünen birçok konsept olduğunu düşünüyor.

"Fotoğraflara bakabilirsiniz ve aralarında benzerlik olan birçok araç olduğunu görebilirsiniz."

"Bence herkesin iyi bir iş yapması ve kendine odaklanması gerekiyor"

"Sanırım birileri, bizim gibi bir takımın orta grupta olmasını beklemiyordu. Fakat hayat bu. Sadece performansımızı zorluyoruz ve daha iyi bir iş yapmaya çalışıyoruz."

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Resta, Haas'ın güçlü başlangıcını geliştirebileceğine ve takım patronu Gunther Steiner, güncelleme getirmekte acele etmeyeceklerini söylese de araçtan daha fazla performans alabileceklerine emin.

Steiner'ın güncelleme konusundaki fikirlerine katılıp katılmadığı sorulan Resta, şu cevabı verdi: "Gunther'in söylediklerine katılıyorum ve onun tarafını anlıyorum. Araçlar ve lastikler geçtiğimiz yıla kıyasla çok farklı, yani öğrenecek çok şey var."

"Dalgalanmanın böyle olmasını beklemiyorduk, bunu anlamamız gerekiyor."

"Ayrıca yeni düzenlemelerin ilk yılındayız ve araçtan alacak çok şeyimiz var."

"Yani araç tarafında yapılacak ve geliştirilecek şeyler olduğunu düşünüyorum. Acele etmiyoruz ama doğru zamanda araçta ilerleme kaydetme potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum."

Takım, Avustralya'da doğru ayarları yapamadığı için zorlu bir hafta sonu geçirse de Resta, diğer her yarışta puan aldıkları için araçta pek bir sorun olduğunu düşünmüyor.

Resta, "Pilotlar genel olarak araçtan memnun. Diğerlerine kıyaslayacak olursam, muhtemelen yüksek hızlı bölümlerde biraz gelişmeyi denememiz gerekecek. Fakat genel olarak araç tüm koşullarda iyi çalışıyor."

"Sadece çok çalışmaya devam etmemiz, başımızı önümüze eğmemiz ve yarıştan yarışa ilerlememiz gerekiyor. Takımın hedeflerini biliyoruz ve bunlara ulaşacağımızdan emin olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor." dedi.