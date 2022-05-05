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Formula 1 / Miami GP Haberler

Miami GP'de pilot hakem Sullivan olacak

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Miami GP'de pilot hakemlik görevini üstlenen isim Danny Sullivan olacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Miami GP'de pilot hakem Sullivan olacak
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Formula 1'de her yarış için bir pilot hakem seçiliyor ve bu isim, hafta sonu boyunca yaşanan olaylarda yarış hakemlerine destek oluyor

Miami'deki ilk yarış için Amerikalı Danny Sullivan seçildi. F1'de 15 yarışa çıkan Sullivan, bu süreçte sadece iki puan alabilmişti.

Sullivan ,hafta sonu boyunca Garry Connelly, Felix Holter ve Dennis Dean'e yardımcı olacak.

Öte yandan FIA, bu hafta sonu yarış direktörlüğü görevini COVID-19'u atlatan Niels Wittich'in üstleneceğini de doğruladı.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem
Bahrain Bahreyn GP United Kingdom Derek Warwick
Saudi Arabia Suudi Arabistan GP Brazil Enrique Bernoldi
Australia Avustralya GP Brazil Enrique Bernoldi
Italy Emilia Romagna GP Finland Mika Salo
United States Miami GP
 United States Danny Sullivan
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