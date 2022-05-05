Miami GP'de pilot hakem Sullivan olacak

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Formula 1'de her yarış için bir pilot hakem seçiliyor ve bu isim, hafta sonu boyunca yaşanan olaylarda yarış hakemlerine destek oluyor

Miami'deki ilk yarış için Amerikalı Danny Sullivan seçildi. F1'de 15 yarışa çıkan Sullivan, bu süreçte sadece iki puan alabilmişti.

Sullivan ,hafta sonu boyunca Garry Connelly, Felix Holter ve Dennis Dean'e yardımcı olacak.

Öte yandan FIA, bu hafta sonu yarış direktörlüğü görevini COVID-19'u atlatan Niels Wittich'in üstleneceğini de doğruladı.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem Bahreyn GP Suudi Arabistan GP Enrique Bernoldi Avustralya GP Enrique Bernoldi Mika Salo Miami GP

Danny Sullivan