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Miami GP'de pilot hakem Sullivan olacak
Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Miami GP'de pilot hakemlik görevini üstlenen isim Danny Sullivan olacak.
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Formula 1'de her yarış için bir pilot hakem seçiliyor ve bu isim, hafta sonu boyunca yaşanan olaylarda yarış hakemlerine destek oluyor
Miami'deki ilk yarış için Amerikalı Danny Sullivan seçildi. F1'de 15 yarışa çıkan Sullivan, bu süreçte sadece iki puan alabilmişti.
Sullivan ,hafta sonu boyunca Garry Connelly, Felix Holter ve Dennis Dean'e yardımcı olacak.
Öte yandan FIA, bu hafta sonu yarış direktörlüğü görevini COVID-19'u atlatan Niels Wittich'in üstleneceğini de doğruladı.
Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:
|Yarış
|Pilot Hakem
|Bahreyn GP
|Derek Warwick
|Suudi Arabistan GP
|Enrique Bernoldi
|Avustralya GP
|Enrique Bernoldi
|Emilia Romagna GP
|Mika Salo
| Miami GP
|Danny Sullivan
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