Brezilya GP tehlikede mi?

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Brezilya'da solcu aday Luiz Inácio Lula da Silva veya kısa adıyla Lula, ülkenin mevcut lideri Jair Bolsonaro'yu geride bırakarak seçimlerin galibi oldu. İkinci tur sonunda yüzde 99 oranında sayılan oyların yüzde 50,83'ünü Lula aldı.

Yeni devlet başkanı, 12 yıl aradan sonra 1 Ocak 2023'te görevi devralacak. Lula, hakkında açılan yolsuzluk davaları nedeniyle bir buçuk yıl hapis yatmıştı.

Fakat eski başkan Jair Bolsonaro'nun destekçileri ülke genelinde Brezilya Grand Prix'sini de engelleyebilecek protestolar düzenliyor.

Kamyon şoförleri yolları kapatırken, Sao Paulo Uluslararası Havalimanı'nda çok sayıda uçuş iptal edildi. Sürücülerin eski başkana sempati duyması, yönetiminin dizel yakıtın indirimli fiyatla satılmasına yönelik talimat vermesiyle açıklanıyor.

Gelişmeleri yorumlayan uzmanlar, iki haftadan az bir süre kalan yarışın güvenliği konusunda şüphelerini dile getirdiler.

Protestocular dünyanın dikkatini çekmek için bu fırsatı kullanabilirler, ancak yarış organizatörleri her şeyin yolunda gideceğini garanti ediyor.