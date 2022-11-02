Mercedes ve Red Bull, Ferrari'nin tamamen gerilediğini düşünmüyor

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Meksika'da sezonun en zorlu yarışını geçiren Ferrari, ne Red Bull ile, ne de Mercedes ile mücadele edebilecek durumda değildi.

Sıralama turlarından bu yana tempo tutturamayan takım, Carlos Sainz ile beş, Charles Leclerc ile altıncı oldu. 14. galibiyetine ulaşarak rekor kıran Max Verstappen ise Ferrari'nin tam 58 saniye önündeydi!

Birçok kişi Mercedes'in artık en iyi ikinci araç olduğunu iddia etmeye başlasa da, genel görüş, Ferrari'nin bu durumunun kalıcı olmayacağı yönünde.

Red Bull'un ana rakip olarak Mercedes'i görüp görmediği sorulan takım patronu Christian Horner, "Bence bu pist Mercedes'in gücüne güç kattı, Ferrari ise bu hafta sonu biraz handikaplı gibi görünüyordu, bu yüzden gerçek hızlarını gördüğümüzden emin değilim. Eminim geri döneceklerdir." dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise son yarışlarda işlerin iyi gittiğini, asıl tabloyu ise Brezilya'da göreceklerini söylüyor.

Mercedes'in Ferrari'nin önüne geçtiğini düşünüp düşünmediği sorulan Wolff, "Bunu düşünmek istemem çünkü onlar güçlü bir takım ve biz de birkaç güçlü Pazar günü geçirdik."

"Belki de bu pist bize iyi gelmiştir. Sanırım Brezilya'dan sonra daha net bir tablo ortaya çıkacak ama Ferrari'nin bizden yarım dakika daha yavaş olduğunu sanmıyorum." dedi.

George Russell, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari cephesindeki genel düşünce, aracın Autodromo Hermanos Rodriguez'in yüksek rakımından etkilendiği, bu nedenle güç ünitesinin deniz seviyesine yakın yerlerde olduğu kadar iyi performans gösteremediği yönünde.

Ancak takım patronu Mattia Binotto, güç eksikliğinin Red Bull ve Mercedes'in neden bu kadar gerisinde kaldıklarını tam olarak açıklamadığını itiraf ediyor.

Binotto, "Her iki pilotumuz da yavaş kalmamızın güç ünitesinden kaynaklandığını düşünüyor, bu hafta sonu en iyi performansımızı sergileyemedik."

"Ancak güç ünitesinin her şeyi açıkladığını düşünmüyorum. Elbette denklemin bir parçası ama kesinlikle bundan daha fazlası var, bunu araştırmalıyız. Şu anda net bir cevabımız yok.

"Sürüş harika değildi. Denge harika değildi. Eminim ki daha sonra pilotları dinlediğimde bana aracın dönmediğini söyleyeceklerdir. Bunun nedenine bakılması gerektiğini düşünüyorum ve şu anda net bir açıklamamız yok." dedi.