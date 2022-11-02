Coulthard: "Red Bull'a verilen ceza yeterince ağır"

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Geçtiğimiz sezon bütçe sınırını ihlal ettiği tespit edilen Red Bull, bu nedenle 7 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ve gelecek sezon için rüzgar tüneli ve CFD kullanımı da %10 azaltılarak %63 seviyesine indirildi.

Cezanın kesinleşmesinin ardından konuşan McLaren CEO'su Zak Brown, cezanın kendisini tatmin ettiğini ancak çok daha caydırıcı yaptırımların da uygulanabileceğini söylemişti.

Ancak eski McLaren ve Red Bull pilotu David Coulthard'a göre ceza birçok sebepten ötürü yeterince ağır.

Channel 4'e konuşan Coulthard, "Formula 1 aerodinamik etrafında şekillenen bir seridir, ana felsefelerden birinin 'aero kraldır' olduğunu dahi söyleyebilirim."

"Dolayısıyla, rüzgar tüneli sürenizin azaltılması zaten diğerlerinden daha hızlıysanız sizi o kadar etkilemeyebilir, ancak takımların sezon boyunca sürdürdüğü gelişim eğrisine bakarsanız, ilk yarışı tamamen geliştirilmeden kazanan bir araç yıl sonunda ilk 10'a girmekte zorlanacaktır."

"Bence bu oldukça ağır bir ceza, ancak FIA ve Red Bull'un kendi aralarında kararlaştırdıkları bir ceza olduğu açık. Hiç olmasa cezanın ne olduğunu bilmek oldukça güzel çünkü Ferrari'nin birkaç yıl önce motorla ilgili bir konudan dolayı kapalı kapılar ardında aldığı cezanın ne olduğunu hala bilmiyoruz. En azından şeffaflık var." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes ve McLaren gibi takımların endişelerine rağmen gelecektehiçbir takımın bu eylemleri tekrarlamayacağını düşünen Coulthard, F1'in "politik doğasının" gelecekte hiçbir takımı skandallardan muaf tutmayacağını kabul ediyor.

Coulthard, "Gelecek yıl McLaren, Ferrari ve Mercedes %10'luk bir kısıntıyı kabul ederek bütçe sınırını aşacağını sanmıyorum, nitekim %10 deyip geçmemek gerek. Bunu kimse istemez."

"Elbette ilk aşamada 'biz de sınırı aşarız' diyecekler, ancak bu durumda -Ferrari örneğinde olduğu gibi- gelecekte takımları hakkında tartışmalar yaşanacak."

"McLaren geçmişte Ferrari tasarımlarına sahip olduğu için 100 milyon dolar ceza almıştı, bunları unutuyoruz. Bence Formula 1'in politik doğası gereği takımlar 'hoşumuza gitse de gitmese de hakemler tarafından yakıldık' diyecekler."

"Hakem FIA'dır, kararlarını verdiler ve bu iş bitti." dedi.