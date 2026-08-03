Steiner: "Sainz Macaristan'da daha ağır bir ceza almalıydı"

Hungaroring'deki yarışta tur bindirilen pilotlar arasında yer alan Carlos Sainz, liderlik mücadelesi veren McLaren pilotu Oscar Piastri ile temas yaşamıştı. Lider durumdayken pit stopunu tamamlayan Piastri, arkadaki pilotları geçmeye çalışırken Sainz'ın yol vermemesi sonucu iki araç temas etmiş, İspanyol pilot bu olay nedeniyle hakemler tarafından beş saniye zaman cezasına çarptırılmıştı.

Hakemler, verilen cezanın görece hafif olmasını yarış boyunca yaşanan teknik sorunlarla gerekçelendirmişti. FIA, arızalı GPS takip sistemi ile mavi bayrak yazılımındaki aksaklıkların hafifletici unsur olarak değerlendirildiğini açıklamıştı.

Ancak The Red Flags Podcast'te konuşan Günther Steiner, bu gerekçeyi kabul etmedi ve tur bindirilen pilotlara emsal oluşturması adına standart cezanın uygulanması gerektiğini savundu.

"Doğru ya da yanlış, sonuçta hiçbir şey değişmeyecekti. Bu yüzden, yazılım hatası ya da başka bir sorun ne olursa olsun bunun kabul edilmeyeceğini göstermeniz gerekiyordu. Mavi bayraklar gösteriliyordu. Standart olan 10 saniye cezasını almalıydı."

Hafifletici neden aramaya gerek yok. Hafifletici neden kimin umurunda? Ortada açık bir mavi bayrak ihlali vardı. Standart ceza 10 saniyedir ve bunu almalıydı. Sonuç yine değişmeyecekti."

Eski Haas patronu, FIA'nın teknik sistemlerde yaşanan aksaklıkların olayın yaşanmasına katkıda bulunduğunu bildiği için bu gerekçeye sığındığını da öne sürdü.

"Öncelikle sistemlerin düzgün çalıştığından emin olmanız gerekir. Bence bunu hafifletici neden olarak kullandılar çünkü yaşanan durumda kendi sistemlerinin de payı olduğunu biliyorlardı."

Söz konusu temas, Piastri'nin yarış galibiyeti mücadelesini ciddi şekilde etkiledi. McLaren pilotu bu olayın ardından takım arkadaşı Lando Norris'e liderliği kaptırırken, daha sonra yaşadığı vites kutusu arızası nedeniyle yarışa veda etti.

Sainz ise Macaristan Grand Prix'sini 18. sırada tamamladı. Williams pilotu yaz arasına pilotlar şampiyonasında altı puanla 15. sırada girerken, Piastri ise 92 puanla yedinci basamakta yer alıyor.

Carlos Sainz, Williams Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images