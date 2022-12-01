Binotto, Audi ile görüşme halinde
Saygın İtalyan gazeteci Leo Turrini, Mattia Binotto'nun Audi F1 ile görüşme halinde olduğunu iddia etti.
Mattia Binotto, 31 Aralık tarihinde 2019'dan beri yürüttüğü Ferrari takım patronluğu görevinden ayrılacak ve boşa çıkacak.
Binotto'nun yaklaşık 6 aylık bir kenarda bekleme süresine sahip olması ve ardından istediği takıma geçmekte özgür olması bekleniyor.
Binotto, her ne kadar Ferrari'ye şampiyonluklar getirmeyi başaramasa da, 28 yıllık Ferrari kariyeri boyunca pek çok önemli rolde yer aldı ve özellikle teknik anlamda griddeki en başarılı isimlerden birisi oldu.
Bundan ötürü Binotto'nun adı birkaç takımla anılmaya başladı ve bunlardan bazıları oldukça çarpıcı gibi görünüyor.
İtalyan Corriere della Sera gazetesi, Ferrari'den ayrıldıktan sonra Binotto'nun Mercedes, Alpine veya Audi'ye katılabileceğini iddia etti.
Geçtiğimiz günlerde Binotto'yu Alpine ve Aston Martin'in istediği yazılmıştı.
Mercedes daha önce de Binotto'yla ilgilenmiş ancak takım patronluğu rolüne geçmesinin ardından İtalyan ekipte kalmıştı. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse bir ilk olmayacak çünkü James Allison ve Aldo Costa gibi isimler Ferrari'den Mercedes'e katıldılar.
Ancak asıl iddia Audi gibi görünüyor. Birden fazla kaynak Audi'nin yeni F1 projesi için Binotto ile görüşme halinde olduğun iddia etti.
İtalyan gazeteci Leo Turrini de bu haberleri doğruladı.
Turrini, "Binotto ve Ferrari başkanı John Elkann su ve yağ gibiydi, kimya olarak birbirleriyle uyumsuzdu."
"Başkan, takım patronuna olan inancını kaybettiğinde, böyle bir sonuç doğması oldukça doğaldır."
"Binotto yakında rakip takımlarla çalışmaya başlayacak. Audi ile görüştüğünü biliyorum." dedi
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