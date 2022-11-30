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Formula 1 Haberler

Marko: "Mercedes gelecek yıl Ferrari'ye kıyasla daha büyük bir tehdit olacak"

Helmut Marko 2023'te Mercedes'in Ferrari'ye kıyasla kendileri için "daha büyük bir tehdit" olacağı görüşünde.

Ronald Vording
Ekleyen:
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Çeviren:
Ezel Tan
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Marko: "Mercedes gelecek yıl Ferrari'ye kıyasla daha büyük bir tehdit olacak"
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Red Bull Racing'in yeni teknik düzenlemelerle oldukça iyi baş ettiği söylenebilir. Milton Keynes merkezli takım, sezona bazı dayanıklılık sorunlarıyla başladı fakat sonrasında tüm sorunları çözerek peş peşe zaferler elde etti.

Sonunda iki şampiyonluğu birden kazanan Avusturyalı üretici, sezonun bitimine birkaç hafta kala 2023 projesi üzerinde çalışmaya başladı. Buna rağmen Max Verstappen, Abu Dhabi'de baskın bir zafer elde etti.

Helmut Marko, Red Bull'un sezonun son bölümü için güncelleme yapacak parası kalmadığını ve bunun de performanslarını etkilediğini söylüyor.

Yine de Abu Dhabi GP performansı gelecek yıl için umut vadediyor.

Marko bu konuda, "Max'in orada hâlâ çok iyi bir aracı vardı ve Max de zaten griddeki en hızlı sürücü. Bu temelde tüm yıl boyunca gördüklerimizin devamıydı."

"Son yarışlara güncelleme getirmedik çünkü bütçe sınırına tabiyiz ve bu tür güncellemeler için bütçemiz kalmadı."

"İçinde bulunduğumuz durum, kesinlikle Mercedes'in turbo hibrit döneminin başındaki durumuna benzemiyor. Şu anda muazzam bir motor avantajımız yok."

"O zaman Mercedes'in diğerlerine kıyasla en az 50 beygir artısı vardı. Oysa 2022, bu kurallar altındaki ilk yıldı ve diğerleri de ne yaptığımızı gördü."

"Gelecek yıl kesinlikle daha yakın olacağını düşünüyorum." dedi.

Red Bull için kimi daha büyük bir tehdit olarak gördüğü sorulduğunda, Marko, "Bence Mercedes'ten daha çok korkmalıyız çünkü strateji ve dayanıklılık açısından Ferrari'ye karşı hâlâ üstünler." cevabını verdi.

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