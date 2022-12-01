Capito: "Williams'ta çalışmak artık daha keyifli"

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Williams, bu yıl ileriye doğru gitmeyi başarsa da, yine gridin en yavaş takımıydı ve bundan ötürü çok az puan alabildi.

Alex Albon bazı yarışlarda puan alabilecek kadar hızlıydı ve düzenli olarak sıralama turlarında ikinci bölüme kaldı.

Yine de Williams, sezonu geçen yıla göre iki sıra geride yani son sırada tamamladı ve bundan ötürü hayal kırıklığı yaşadıklarını söylenebilir.

Yine de Williams patronu Jost Capito, takımın 2022 performansı hakkında oldukça pozitif görünüyor.

Capito, "Geçen yıl sıralama turlarının ikinci bölümüne kalınca herkes mutlu oluyordu, bu yıl ise son bölüme kalamazsak mutlu olamıyoruz."

"Bu da takımda beklentilerin ne kadar yükseldiğini gösteriyor, ki rekabetçi bir seviyeye ulaşmak için buna sahip olmanız gerekiyor. Takımın beklentileri yüksek olmalı."

Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Williams

"Takımımız sezonu onuncu sırada tamamladı fakat durum geçen yılki gibi değil, geçen yıl Spa'da şansımız yaver gitmişti. Oysa bu yıl tüm puanlarımızı hak ederek kazandık. Bu yıl hak ettiğimiz puanları aldık. Düzenli olarak sıralama turlarında ikinci bölüme kaldık ve son bölüme kalmak için mücadele ettik."

"Takım sezon boyunca ilerleme kaydetti, pist üstünde gayet iyi çalışıyor ve her zaman mükemmel stratejiler ortaya koyuyor. Sezon boyunca büyük bir hata yapmadık, bu da iyi iletişimimiz olduğunu ve gelişmeye devam ettiğimizi gösteriyor."

"Artık herkes takımdaki atmosferi seviyor. Mühendisler, yönetimin güvenini hissettikleri ve eğer bir şeyler ters giderse kendilerine destek olacaklarını bildikleri için riskli stratejiler seçebiliyorlar."

"Şimdi Williams'ta çalışmak eskisinden çok daha keyifli.

Sezona başlarken beklentileri sorulduğunda Capito, "Sezon başlamadan önce beklentilerimiz yüksek değildi. Sürekli olarak gelişmek istedik ve takım bu konuda başarılı oldu. Önümüzdeki görev şampiyonluğu kazanmak değil, şampiyonada onuncu sıradan daha yüksek bir pozisyon almak için çabalıyoruz."

"Bu yaklaşım bu yıl bizim durumumuzda iyi işledi ancak durum öndeki takımlar gibi değil. Onlar şampiyonluk için mücadele etmeye çalışıyorlar, ancak bizim durumumuzda gridin ortasındaki mücadelenin ne kadar sıkı olduğu göz önüne alındığında bunu düşünmek mantıklı değil."

"Rekabet seviyemizi diğerleriyle kıyasladığımız vakit ilerleme kaydettiğimiz görülüyorsa, hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebiliriz". dedi.