Binotto, karar alma süreçlerini değerlendirmek istiyor

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Brezilya'da sıralama turlarının son bölümünde olası bir yağmurun erkenden gelme riskine karşı stratejiyi ikiye bölen Ferrari, Charles Leclerc'i geçiş lastikleriyle piste gönderdi.

Ancak bu stratejinin ne kadar yanlış olduğu birkaç saniye içinde ortaya çıktı, nitekim yağmurun gelmesine yaklaşık 3 dakika vardı!

Zaman kaybederek pistin kuru olduğu periyotta tur atamayan Leclerc, sıralama turlarını ancak 10. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşadı.

Sıralama turlarının ardından açıklamada bulunan Ferrari, yağmurun hemen geleceği tahmin ettiklerini, bu nedenle stratejiyi ikiye böldüklerini itiraf etti. Eğer yağmur Ferrari'nin beklediği kadar hızlı gelmiş olsaydı bu kez kuru zemin lastikleriyle piste çıkan pilotlar dezavantajlı olacaklardı, böylece Ferrari olası bir pole pozisyonu için kapıyı aralayacaktı.

Ancak hava tahminleri boşa çıkıp yağmur erkenden yağmayınca bu kez Ferrari hata yaptığını kabul etmek zorunda kalan taraf oldu.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: Ferrari

Yaşananları değerlendiren Binotto, böylesine çılgın hava koşullarında iyi veya kötü karar vermek arasında ince bir çizgi olduğunu söylemekle birlikte, takımın karar verme süreçlerini daha iyi anlamak için bir arada hareket etmesinin önemli olduğunu da ekledi.

Motorsport.com'a konuşan Binotto, "Açıkçası, ne zaman bu tür hava koşullarıyla karşılaşsak kendimizi bir piyangonun içinde buluyoruz."

"Bence Kevin'in [Magnussen] pole pozisyonunda olması, [Lewis] Hamilton'ın sekizinci ve [Sergio] Perez'in dokuzuncu olması bir piyango, değil mi?"

"Ama biz yanlış yaptık, çünkü o sırada geçiş lastikleriyle piste çıkan, kuru zeminlerini tercih etmeyen tek takım bizdik."

"Bunun gibi piyangolarda çeşitli hatalarla karşılaşmamız normal. Ayrıca bu hatalar doğru kararlara da dönüşebilir, hava sadece bir dakika içinde değişebilir."

"Asıl bakmamız gereken şey, bizi böyle bir karar almaya iten sürecin nasl gerçekleştiği, hatta kararın kendisinden ziyade bu daha önemli. Neden diğerlerine göre farklı bir yoldan gittiğimizi sorgulamalıyız." dedi.