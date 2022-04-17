Wolff: "Şampiyonluğu kazanma şansımız yüksek değil"

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Mercedes'in yeni kurallar çerçevesinde tasarladığı ve "sıfır sidepod" felsefesine sahip 2022 aracı W13, şu ana kadar isteneni veremedi. Araç, diğer takımlara göre çok daha yüksek miktarda dalgalanma ile boğuşuyor.

Yer etkisi aerodinamisinin bir getirisi olan bu sorunun en basit çözümü aracın yüksekliğini arttırmak, bu da yere basma gücünden ve tempodan ödün verilmesi anlamına gelmekte.

Hem rakip takımlar, hem de Formula 1 uzmanları, Mercedes'in dalgalanma sorununu çözdükten sonra ön gruba geri döneceğini tahmin ediyorlar.

Ancak takımın şu an için amacı hasarı azaltmak. George Russell'ın pilotlar, Mercedes'in ise takımlar şampiyonasında ikinci sırada olduğu göz önüne alındığında takım bunu oldukça etkili bir şekilde başarıyor diyebiliriz.

Bununla birlikte, aradaki farkın az olmadığını da söylemek gerek, nitekim Russell, Charles Leclerc'in 34 puan, Mercedes ise Ferrari'nin 39 puan gerisinde ve takım Ferrari'nin hızına yetişmekte güçlük çekiyor.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

GPFans'a konuşan Wolff, "Bence şu an geri adım atıyoruz."

"Matematiksel bakış açısıyla ve olasılık açısından bakarsak, şampiyonaya dönme oranımızın 20-80 olduğunu söyleyebilirim ama motor sporlarında her şey olabilir."

"Takımlar yarış dışı kalırsa ve biz de aracın potansiyelini ortaya çıkarırsak oyuna geri dönebiliriz."

"Bir yarış pilotu olarak oran vermem gerekirse, 40-60 demek isterim. Bir matematikçi olarak, şansın bize karşı daha kötü olduğunu söyleyebilirim.

"Ancak henüz sezonun üçüncü yarışı geride kaldı. Unvanı silmek için acele etmeyeceğiz ama mevcut duruma bakarsak 0.7 saniye eksiğimiz var." dedi.

Pilotlar ise duruma daha iyimser yaklaşıyorlar.

Lewis Hamilton, "Önümüzde 20 yarış daha var. Gerçekçi düşünürseniz, sporun gelişim eğrisini düşünürseniz, en iyi takımlar genellikle benzer bir hızda ve benzer oranda gelişir. Bu yeni araçta durum böyle mi olacak? Kim bilir?"

“Yakında mücadeleye girebileceğimizi umuyorum. Ancak muhtemelen atacağımız her adım sonrası Ferrari ve Red Bull'da muhtemelen benzer bir adım atacak, bu yüzden kolay olmayacak."

“Evet, şu anda fark oldukça büyük. Ama daha gidilecek çok yol var." dedi.