Alpine, McLaren ve Ferrari de test programını açıkladı

Haberi dinle

Alpine testten kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla, test programını doğruladı.

Takımda yeni aracı bugün sadece Fernando Alonso kullanacak. Yarın direksiyona Esteban Ocon'un geçmesi planlanıyor.

Cuma sabahı Alonso, öğleden sonra ise Ocon sürüş yapacak.

McLaren ve Ferrari de test programını doğruladı. Bugün tüm gün Lando Norris sürüş yapacak.

Yarın direksiyona Daniel Ricciardo geçecek. Cuma günü ise sabah Norris, öğleden sonra ise Ricciardo sürüş yapacak.

Ferrari ise Motorsport.com'a bugün sabah Charles Leclerc'in, öğleden sonra ise Carlos Sainz'ın sürüş yapacağını doğruladı.

Çarşamba günkü test kadroları: