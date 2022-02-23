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Alpine, McLaren ve Ferrari de test programını açıkladı
Alpine, Ferrari ve McLaren, Barselona testi için programlarını açıkladılar.
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Alpine testten kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla, test programını doğruladı.
Takımda yeni aracı bugün sadece Fernando Alonso kullanacak. Yarın direksiyona Esteban Ocon'un geçmesi planlanıyor.
Cuma sabahı Alonso, öğleden sonra ise Ocon sürüş yapacak.
McLaren ve Ferrari de test programını doğruladı. Bugün tüm gün Lando Norris sürüş yapacak.
Yarın direksiyona Daniel Ricciardo geçecek. Cuma günü ise sabah Norris, öğleden sonra ise Ricciardo sürüş yapacak.
Ferrari ise Motorsport.com'a bugün sabah Charles Leclerc'in, öğleden sonra ise Carlos Sainz'ın sürüş yapacağını doğruladı.
Çarşamba günkü test kadroları:
|Takım
|Sabah (11:00-15:00)
|Ö. Sonra (16:00-20.00)
|Mercedes
|George Russell
|Lewis Hamilton
|Red Bull
|Max Verstappen
|Max Verstappen
|Ferrari
|Charles Leclerc
|Carlos Sainz
|McLaren
|Lando Norris
|Lando Norris
|Alpine
|Fernando Alonso
|Fernando Alonso
|AlphaTauri
|Yuki Tsunoda
|Yuki Tsunoda
|Aston Martin
|Sebastian Vettel
|Lance Stroll
|Williams
|Nicholas Latifi
|Alexander Albon
|Alfa Romeo
|Robert Kubica
|Valtteri Bottas
|Haas
|Nikita Mazepin
|Mick Schumacher
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