Norris, 2022 aracına alışmak için sürüş stilinde denemeler yapıyor

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F1, zemin etkili araçlar için yenilenen aerodinamik tasarımlar ile, 2009'dan bu yana araçlardaki en büyük kural değişikliğini yaptı.

F1'in sezon öncesi testleri resmi olarak çarşamba günü Barselona'da başlıyor ve sürücüler, simülatörde saatler geçirerek yeni ekipmanları sanal dünyada deneyimlediler.

Norris, simülatördeki zamanını, yeni araçlardan en iyisini almak için farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duyulması durumunda uyum sağlayabilmek için, sürüş stilinde değişiklikler deneyerek geçirdiğini söyledi.

Norris, 2022 aracına uyum sağlamak gerekebileceğinin aklında olup olmadığı sorusuna, "Elbette aklımda."

"Simülatörde, sadece aracı sürmek için değil, farklı şekillerde sürmeye ve buna hazır olmaya çalışıyordum."

"Son birkaç yıldır, aracımızın, sürüş ve performans almak anlamında oldukça spesifik olduğunu söyleyebilirim. Bu Daniel'ın gelmesiyle ortaya çıktı. Bence bazı araçlara uyum sağlamak, diğerlerine kıyasla daha kolay." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: McLaren

Ricciardo, Woking merkezli takımla geçirdiği ilk yılında araca alışmakta zorluk yaşamıştı. Ancak 2022 araçları iki sürücüyü de aynı seviyeye getiriyor.

Norris, her ne kadar yeni araçlara çabucak alışabileceği konusunda kendine güvense de, her sürücünün Ricciardo'nun 2021'deki durumuna düşebileceğinin farkında.

Norris, "Bence herkes için bu geçerli: bazılarının sürüş stiline daha fazla uyabilir ve bu belki de benim için zor olabilir."

"Ancak bu hayat. Baş etmek zorundayız."

"F1'den önce her kategoride bununla baş etmek zorunda kaldım ve her sezon yeni bir şeye alışmaya ve bundan en iyisini almaya çalıştım."

"Bir Formula 1 aracını anlamanın kolay bir şey olmadığı şampiyonlar ve yarış kazananları tarafından kanıtlandı. Geçtiğimiz yıl bunu daha iyi yaptığımı hissettim ama Daniel'ın sıkıntı yaşadığı bir şey oldu."

"Umarım sürüş stilime uyar ve her şey harika olur. Ancak kesinlikle alışmam gereken şeyler olacak."

"Bu araç çok farklı olduğu için, hem benim hem de Daniel için farklı olacak." dedi.