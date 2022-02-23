Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Alonso ve Perez, yeni kask tasarımlarını tanıttı Sonraki / Alpine, McLaren ve Ferrari de test programını açıkladı
Formula 1 Haberler

Norris, 2022 aracına alışmak için sürüş stilinde denemeler yapıyor

McLaren Formula 1 pilotu Lando Norris, yeni McLaren aracına alışması gerekebileceği için sürüş stilinde denemeler yaptığını söyledi.

Norris, 2022 aracına alışmak için sürüş stilinde denemeler yapıyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Haberi dinle

F1, zemin etkili araçlar için yenilenen aerodinamik tasarımlar ile, 2009'dan bu yana araçlardaki en büyük kural değişikliğini yaptı.

F1'in sezon öncesi testleri resmi olarak çarşamba günü Barselona'da başlıyor ve sürücüler, simülatörde saatler geçirerek yeni ekipmanları sanal dünyada deneyimlediler.

Norris, simülatördeki zamanını, yeni araçlardan en iyisini almak için farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duyulması durumunda uyum sağlayabilmek için, sürüş stilinde değişiklikler deneyerek geçirdiğini söyledi.

Norris, 2022 aracına uyum sağlamak gerekebileceğinin aklında olup olmadığı sorusuna, "Elbette aklımda."

"Simülatörde, sadece aracı sürmek için değil, farklı şekillerde sürmeye ve buna hazır olmaya çalışıyordum."

"Son birkaç yıldır, aracımızın, sürüş ve performans almak anlamında oldukça spesifik olduğunu söyleyebilirim. Bu Daniel'ın gelmesiyle ortaya çıktı. Bence bazı araçlara uyum sağlamak, diğerlerine kıyasla daha kolay." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Photo by: McLaren

Ricciardo, Woking merkezli takımla geçirdiği ilk yılında araca alışmakta zorluk yaşamıştı. Ancak 2022 araçları iki sürücüyü de aynı seviyeye getiriyor.

Norris, her ne kadar yeni araçlara çabucak alışabileceği konusunda kendine güvense de, her sürücünün Ricciardo'nun 2021'deki durumuna düşebileceğinin farkında.

Norris, "Bence herkes için bu geçerli: bazılarının sürüş stiline daha fazla uyabilir ve bu belki de benim için zor olabilir."

"Ancak bu hayat. Baş etmek zorundayız."

"F1'den önce her kategoride bununla baş etmek zorunda kaldım ve her sezon yeni bir şeye alışmaya ve bundan en iyisini almaya çalıştım."

"Bir Formula 1 aracını anlamanın kolay bir şey olmadığı şampiyonlar ve yarış kazananları tarafından kanıtlandı. Geçtiğimiz yıl bunu daha iyi yaptığımı hissettim ama Daniel'ın sıkıntı yaşadığı bir şey oldu."

"Umarım sürüş stilime uyar ve her şey harika olur. Ancak kesinlikle alışmam gereken şeyler olacak."

"Bu araç çok farklı olduğu için, hem benim hem de Daniel için farklı olacak." dedi.

paylaşım
yorumlar
Alonso ve Perez, yeni kask tasarımlarını tanıttı
Önceki haber

Alonso ve Perez, yeni kask tasarımlarını tanıttı
Sonraki haber

Alpine, McLaren ve Ferrari de test programını açıkladı

Alpine, McLaren ve Ferrari de test programını açıkladı
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Filip Cleeren
Bottas, Alfa Romeo'nun lider pilotu olma konusunda "büyük bir sorumluluk" hissetmiş
Formula 1

Bottas, Alfa Romeo'nun lider pilotu olma konusunda "büyük bir sorumluluk" hissetmiş

Williams kritik değişiklikler sonrası artık bir "aile şirketi" değil Williams lansmanı
Formula 1

Williams kritik değişiklikler sonrası artık bir "aile şirketi" değil

Tost: İki çaylakla yarışan F1 takımlarının başarılı olma şansı yok"
Formula 1

Tost: İki çaylakla yarışan F1 takımlarının başarılı olma şansı yok"

Lando Norris Daha fazlası
Lando Norris
Norris: "Araç sürekli olarak gelişiyor"
Formula 1

Norris: "Araç sürekli olarak gelişiyor"

McLaren, Mercedes'in ilgisi nedeniyle Norris'le kontrat yenilemiş McLaren lansmanı
Formula 1

McLaren, Mercedes'in ilgisi nedeniyle Norris'le kontrat yenilemiş

Norris: "Zaferler ve şampiyonluğun mümkün olup olmadığını göreceğiz"
Formula 1

Norris: "Zaferler ve şampiyonluğun mümkün olup olmadığını göreceğiz"

Son Haberler

Red Bull RB18 sonunda görücüye çıktı!
Formula 1 Formula 1

Red Bull RB18 sonunda görücüye çıktı!

Galeri: Haas, VF-22'nin örtüsünü Barselona padokunda kaldırdı
Formula 1 Formula 1

Galeri: Haas, VF-22'nin örtüsünü Barselona padokunda kaldırdı

Brawn, güç dengelerinde büyük değişimler yaşanmasını beklemiyor
Formula 1 Formula 1

Brawn, güç dengelerinde büyük değişimler yaşanmasını beklemiyor

Canlı anlatım: Barselona testleri 1. gün
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Barselona testleri 1. gün

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.